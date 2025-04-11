大成董事長韓家宇：對等關稅對印尼廠銷美水產影響很大

大成今日召開法說會，圖左為董事長韓家宇。（大成提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕大成集團（1210）今天召開法說會，大成董事長韓家宇表示，集團已連續4年營收超過1000億元，在台灣、中國、美國、印尼、越南等地都將擴大投資，美國對等關稅政策啟動，僅對大成印尼水產加工廠外銷美國的15%營收影響很大。

韓家宇說，其餘市場大成主攻內需市場，美國啟動對等關稅政策影響不大，大成今年將斥資12億元在台灣興建土雞加工廠，預計8月投產，提供熟食土雞加工品，可創造年營收4.5億元；新建柳營白肉雞分切廠今年也可投產，預計年營收12億元。

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全能生技新廠將於10月完工投產，生產發酵產品、酸化劑、乳酸菌及組合產品，預計年營收將達15億元；萬能生醫二廠（生產動物疫苗）預計年營收5億元；寵物食品廠與昭成蛋品深加工廠則在規劃中。

海外佈局方面，大成印尼有4個水產加工廠，是真正的打國際盃，水產品已外銷至日本、歐洲和美國，其中外銷美國占印尼廠營收比重約15%，美國對等關稅對這15%營收影響很大，客戶說「你們進來我們也賣不了」，現在對等關稅暫緩90天，出口又恢復了，90天後會怎樣不知道。

大成印尼水產加工廠仍持續擴建中，預計可挹注4億元營收；大成在越南的農畜產業表現也非常好，今年也擴建豬場，預期年營收將擴增5億元，印尼水產加工廠和越南豬場今年都會完工啟用，貢獻營收。

中國安徽蚌埠廠調理食品生產線甫投產，產能即供不應求，1個月調理食品出貨量達1萬噸，大成已規劃擴建第3期生產線，預計2029年完工。

美國市場對於亞洲食品需求大幅增加，大成去年7月有機會收購Amy Food食品加工廠，正好避開關戰，Amy Food以生產春捲為主，大成接手前Amy Food年營收約1300萬美元（約新台幣4.2億元），大成接手後將興建2廠，預計最快2年完工啟用，並可望導入牛肉麵產品進入美國市場，屆時年營收可達1.3億美元。

大成去年合併營收達1027.5億元，稅後淨利35.3億元，每股盈餘4.21元，其中台灣和海外事業營收比重約1比1。

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