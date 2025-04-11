晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

因應對等關稅 蘋果印度廠趕工150萬支iPhone空運到美國

2025/04/11 16:23

印度媒體今日印度（India Today）今報導，蘋果（Apple）為了因應對等關稅，讓印度廠員工週日也加班趕工，3月至今已將約150萬支的iPhone空運到美國，以降低對等關稅帶來的衝擊。（美聯社）印度媒體今日印度（India Today）今報導，蘋果（Apple）為了因應對等關稅，讓印度廠員工週日也加班趕工，3月至今已將約150萬支的iPhone空運到美國，以降低對等關稅帶來的衝擊。（美聯社）

〔中央社〕印度媒體今日印度（India Today）今天報導，蘋果（Apple）為了因應對等關稅，讓印度廠員工週日也加班趕工，3月至今已將約150萬支的iPhone空運到美國，以降低對等關稅帶來的衝擊。

印度一位高級官員表示，蘋果花了8個月時間規劃並建立在清奈的快速通關流程，印度總理莫迪（Narendra Modi）領導的政府也要求官員協助蘋果。

消息來源表示，蘋果成功讓印度機場當局將貨品在清奈機場的通關時間，從30小時縮短到剩下6小時，在空運能量拉升之際，蘋果希望能讓印度iPhone的產能也提升20%，因此增聘工人，且週日也讓員工加班。

另兩個消息來源證實，蘋果供應商富士康（鴻海）位於清奈的工廠，去年包括iPhone 16、iPhone 15兩款最新的蘋果手機在內，共生產了2000萬隻iPhone，該座工廠目前在週日也維持營運狀態。

研調機構Counterpoint Research估計，目前美國進口的iPhone中有1/5來自印度，其餘則多來自中國。

分析師指出中國是iPhone主要的製造地，但美國對中國進口商品課徵的關稅，遠高於印度等地，因此未來在美國購買iPhone的價格可能飆升。

根據羅森布拉特證券公司（Rosenblatt Securities）預估，如果蘋果將成本轉嫁給消費者，一支高階iPhone的售價可能達到近2300美元（約新台幣7萬6000元）。

美國總統川普（Donald Trump）美東時間9日宣布，已有超過75個國家聯絡美國，希望進行談判且未採取報復行動，他已授讓權對等關稅措施暫停實施90天，在此期間僅課徵10%的關稅，且立即生效。

不過，對中國徵收的關稅從84%提高至125%，再加上川普先前因為致命鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）已對中國課徵20%的相關關稅，目前關稅累計稅率為145%。

隨著蘋果將生產基地增加，不再集中於中國，印度的角色愈來愈重要，目前已有富士康（鴻海）、塔塔（Tata）兩家公司共3間工廠為蘋果製造產品，另有兩間工廠正在興建中。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財