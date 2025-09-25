這些逛街習慣就是有錢人？櫃姐一眼看出「鈔」能力

越媒指出，許多精品店櫃姐透過客人的行為就可立刻識別潛在買家。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕不少人認為，有經驗的櫃姐從客人的購物舉動，就能判斷其財力，特別是精品店的櫃姐大都很快能分辨哪些是具備真正消費潛力的客人。專家說，識別有潛在客戶的能力是真實存在的，精品業已經將員工變成行為心理學家，他們可以根據許多微細線索，在幾秒鐘內區分出普通訪客和潛在買家，包括是否看標價、拿著精品的模樣是自在還是緊張兮兮等。

《越南快訊》25日披露精品店櫃姐如何分辨有錢人的「心法」，報導稱，在奢侈品行業，許多銷售人員可以立即分辨出誰是真正的潛在消費者，誰只是逛逛看看。

儘管許多人認為個人的觀察有些主觀，但專家表示，識別潛在客戶的能力是真實存在的。奢侈品行業已經將員工變成行為心理學家。他們可以根據非常細微的線索，在幾秒鐘內區分出普通訪客和潛在買家。

報導指出6 個可用於識別有錢客戶或一般客戶的「心法」，詳述如下：

1、看標價：真正有錢的人很少會先看價格，他們會先看衣服的縫製工藝和光澤等等，然後再看價格。第一個查看價格的人表明，價格是你考慮這件衣服的主要因素，而不是品質。

2、不斷拍照上傳社群媒體：如果拿出手機，拍下逛街精彩瞬間，然後發佈到社群媒體上，對你來說，這是一種記錄，對銷售人員來說，這只是一個訊號，表明你只是在創造一個美好的瞬間，而不是真正想購物。

3、拿著精品的樣子：一般人拿著3000美元（約台幣9.1萬）的包包，像拿著玻璃一樣，小心翼翼移動，深怕弄髒。而有錢顧客則是自在將5000美元（約台幣15.2萬）的包包放在椅子上，把高貴的羊絨當成棉花一樣。

4、快速表明意圖：當櫃姐走過來時，你會立刻說：「我只是看看！」。真正的富人不會解釋，他們覺得自己就屬於那裡。

5、不由自主走向促銷區：你的身體會不由自主把你拉向促銷區，即使沒有購買的打算，你也會在那裡流連忘返，促銷區的誘惑力表明你正在努力探索如何在有限的能力內探索世界。真正的想買的人會在店裡閒逛，選擇商品是基於慾望，而不是折扣。

6、肢體語言：例如你的肩膀會收緊，佔據更少的空間，這樣就不那麼引人注意了。真正的顧客通常很自在，像老闆一樣自信走走逛逛。

但心理學家認為，逛街時到處看看是合法的，沒有人有權利評判你。有時，最強大的力量在於意識到你並不需要他們所銷售的東西。

