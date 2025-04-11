川普祭25％汽車關稅 恐導致美車廠成本增加3.5兆元

研究指出，川普的汽車關稅將導致美國汽車製造商在2025年的成本增加約1080億美元。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕非營利組織汽車研究中心（Center for Automotive Research）的一項新分析發現，美國總統川普（Donald Trump）於4月初徵收的25％汽車關稅，將導致美國汽車製造商在2025年的成本增加約1080億美元（約新台幣3.5兆元）。

《路透》報導，總部位於密西根州安娜堡（Ann Arbor）的汽車研究中心週四（10日）發佈報告，發現底特律三巨頭福特汽車（Ford）、通用汽車（General Motors）和斯泰蘭蒂斯（Stellantis）在關稅衝擊下，成本將增加420億美元（約新台幣1.37兆元）。

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研究發現，底特律三巨頭在美國生產1輛汽車，進口零件平均可能被徵收近5000美元（約新台幣16.4萬元）的關稅，每輛進口車平均可能被徵約8600美元（約新台幣28.2萬元）的關稅。

川普的25％汽車進口關稅在4月3日生效，由於汽車供應鏈來自世界各地，這給整個汽車產業帶來了衝擊。在墨西哥、加拿大生產的汽車都面臨關稅，不過遵守《美墨加協議》的汽車製造商可以扣除美國生產內容的價值。

關稅促使汽車製造商調整了生產方式，通用汽車增加了印第安納州1家工廠的卡車產量，斯泰蘭蒂斯則暫時關閉了墨西哥和加拿大各1座工廠的生產，這項行動也影響了與其相關的5座美國設施。

研究預估，底特律三巨頭每輛汽車進口零件的平均關稅成本為4911美元（約新台幣16.1萬元），高於整個產業每輛車4239美元（約新台幣13.9萬元）的平均關稅成本；對於進口汽車，整體產業每輛車的平均關稅成本為8722美元（約新台幣28.6萬元），底特律三巨頭每輛車平均關稅成本則為8641美元（約新台幣28.3萬元）。

代表底特律3大車廠的美國汽車政策委員會（American Automotive Policy Council，AAPC）主席布朗特（Matt Blunt）聲明表示，這項研究表明25％關稅將位汽車產業帶來「龐大的成本」。美國汽車製造商福特、通用和斯泰蘭蒂斯將繼續與政府保持對話，以實現共同目標，提高美國汽車的產量。

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