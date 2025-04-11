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怎麼看股市大暴跌？關稅推手納瓦羅：沒什麼大不了的

2025/04/11 08:22

在美股週四（10日）收盤後不久，白宮首席貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）淡化了股市暴跌的影響。（美聯社）在美股週四（10日）收盤後不久，白宮首席貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）淡化了股市暴跌的影響。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美股週四（10日）收盤後不久，白宮首席貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）淡化了股市暴跌的影響，認為這只是市場的正常走勢。

《CNN》報導，納瓦羅在接受《CNN》記者杭特（Kasie Hunt）採訪時說：「昨天你才剛看到歷史上最大的股市漲幅，今天當然會有些回調。問題是你要怎麼解讀它。這就是大漲之後的正常回調，沒什麼大不了的。」

但當《CNN》追問納瓦羅，他本週是否出席了美國總統川普決定暫緩對多國徵收關稅的會議時，納瓦羅則表示，他從不談論白宮內部的情況。

納瓦羅一邊指著白宮說：「我從不談論那裡發生的事」、「橢圓形辦公室裡發生的事，就留在橢圓形辦公室裡。」

美股週四全面下跌。道瓊指數暴跌1014.79 點，或 2.5%，收 39593.66 點。那斯達克指數暴跌 737.66 點，或 4.31%，收 16387.31 點。標普500指數暴跌188.85 點，或 3.46%，收 5268.05 點。費城半導體指數暴跌 337.15 點，或 7.97%，收 3893.30 點。

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