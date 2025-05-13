彭博：長榮已向美港務局請求 在未來90天增加進口

美企90天囤貨期引發搶艙！彭博曝長榮已向港務局增加進口請求（業者提供）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中美週一（12日）達成90天關稅減免協議，美企迅速重啟中企供應鏈，預計將引發新1輪航運擠壓與成本上漲，彭博報導，長榮海運（2603）在第1時間通知麻薩諸塞港務局，希望在90天期間增加進口的請求。

根據媒體通報，美國企業正試圖利用90天窗口期在美國囤積產品，以防90天期後關稅重新飆升。

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此前關稅導致航運需求大幅減少，據《彭博》週二（13日）報導，美國麻薩諸塞港務局執行長Richard Davey表示，關稅曾使需求減少到長榮海運公司，上週通知港務局，稱其從中國出發的船隻，改成每月停靠波士頓港2次，原本是每週1次。

不過，Davey說，到了週一上午，港務局已開始接到客戶希望在90天期間增加進口的請求。

搶艙位 貨櫃價漲

Genimex執行長David Chitayat預測，這一臨時關稅減免，意味著美國企業將嘗試迅速發運之前滯留在中國工廠倉庫的產品，他進一步指出，短期內航運可能會因人人爭搶艙位而一團糟，他預料貨櫃價格會漲價。

總部位於洛杉磯的健康產品製造商Therabody已重啟在中國的生產線並加速生產，執行長Monty Sharma表示，在我40年的職業生涯中，從未像現在這樣對"成本增加30%而如此高興"。

另知名手袋公司Bogg Bag已撤銷先前的漲價決定，並恢復了今年稍早暫停的生產。然而，Bogg計劃將秋季和假日產品線削減45個項目，幾乎減半，以避免為彌補失去的時間而倉促生產。

Bogg執行長兼創始人Kim Vaccarella說，讓我們趕緊完成生產，裝載貨物並運往海外，因為港口將開始變得擁擠。

家居用品公司Net Health Shops LLC執行長Chuck Gregorich表示，降低關稅的窗口期將在短期內有所幫助。公司正考慮從中國運送數10個在3月暫停的貨櫃。

他補充說，是否決定要裝運這些貨櫃，將取決於海運費率，他預計，由於其他企業也在未來幾週和幾個月尋求交付更多物品，需求受到抑制，費率可能會上升。

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