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出口快崩盤？中媒驚爆大量中美航線貨輪貨機停航了

2025/04/10 20:13

中媒指出，美國對中國課徵125%關稅後，前幾天還在加速裝貨搶運出海的上海港，到4月10日幾乎已經見不到開往美國的貨船。（彭博）中媒指出，美國對中國課徵125%關稅後，前幾天還在加速裝貨搶運出海的上海港，到4月10日幾乎已經見不到開往美國的貨船。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普9日宣布對中國商品課徵125%關稅後，前幾天還在加速裝貨搶運出海的上海港，到4月10日幾乎已經見不到開往美國的貨船。中媒《財新》指出，未來一段時間，中美航線將有約一半的運力被取消，大部分貨主暫停出貨觀望情勢。

《財新》10日報導，4月7日及8日，在上海港的洋山港區和外高橋港區靠泊的貨櫃船，近半目的地都是前往美國，其中諸多船隻快馬加鞭從美國趕來，希望在關稅落地前裝貨出港。

不過，川普9日宣布對中國關稅提升至125%後，前幾天還在加速裝貨搶運出海的上海港，4月10日原本幾乎已經見不到開往美國的貨船。

目前沒有趕上時間出運的貨櫃，只能滯留在碼頭貨櫃堆場內，等待貨主將貨物拉回或進行其他處置。一名中遠海控駐洋山碼頭的操作人員直言，現在洋山島外的貨櫃堆場已經堆了不少這樣的貨櫃，很多貨主正在進行退關手續。

他說，航運公司也撤銷許多中美航線的航次，現在虧艙（指租船人對其已經租用但未能裝滿的船舶載運噸位所付的費用）的船都不開了，3艘船併成2艘，最後還沒貨就併成一艘再開。

一家大型貨代公司負責人說，據其了解的情況，此前往美國發貨的貨​​主，大部分已經暫停出貨，靜待局勢明朗。

航運顧問公司德魯里（Drewry）在4月初的報告中表示，3月和4月，亞洲-北美、跨大西洋、亞洲-歐洲航線上取消的船次共有198個，遠高於2024年同期（135個），主要是因為亞洲至北美的航線取消量特別大，預測未來5週內，亞洲至北美航線將有53%的運能被取消。

空運的情勢也很嚴峻，一位華南貨代物流人士表示，下週空運到美國的一般貿易普通貨物可能會減少90%，電商小包裹因為T86政策5月2日才取消，暫時未受影響。T86政策取消是指川普宣布，5月2日起取消來自中國和香港小額包裹（價值低於800美元）豁免關稅政策，從5月2日起生效。

1名貨代人士坦言，航空普貨的詢價現在已經完全沒有了。

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