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聯合骨材3月營收創新高 美國市場營收占比2成

2025/04/10 20:04

聯合骨材3月營收創新高，年增22%。圖為聯合骨材董事長林延生。（資料照）聯合骨材3月營收創新高，年增22%。圖為聯合骨材董事長林延生。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕醫材廠聯合骨材（4129）公告3月營收為4.85億元，較去年同期成長22％，創下歷史單月新高；累計首季營收12.97億元，年增21.7％，為歷年同期新高，並逼近去年第四季的歷史新高紀錄。

聯合骨材表示，從第一季銷售地區來看，亞太區（APAC）營收占比40％仍是最高，其次為歐洲、中東及非洲區（EMEA）占比39％，美洲區（AMERICA）占比21％。其中歐洲、中東及非洲區第一季營收增加34％，依舊保持強勁成長態勢，營收占比從去年同期的36％提高至39％，目前EMEA地區最大市場是法國，公司仍持續拓展區域內其他國家，維持成長動能。

亞太區除了台灣之外，日本為超高齡社會，也是聯合積極爭取的市場，目前已與當地經銷商合作，預期今年將有顯著的營收貢獻。

美國是全球人工關節骨科醫材的最大市場，聯合於美國推廣多年已見成效，近年營收均呈現雙位數成長，營收占比也逐步提高。至於近期美國關稅政策雖暫時調整為10%，但僅為期 90天，仍待進一步談判，尚無定論，但對公司營運造成一定困擾。

聯合骨材表示，不論最終關稅比例為何，皆將對美國市場的銷售毛利率產生影響。由於美國屬公司高毛利市場，產品成本與售價差距顯著，後續公司將透過營收成長及費用調控的方式，使整體影響維持在可控範圍內。

聯合骨材表示，公司仍將持續於美國推出新創產品，預計今年仍有多項產品將取得FDA許可於美國上市，包含Modular Revision Hip及Press-Fit Patellar Knee等植入物醫材，期望持續深耕美國市場並進一步帶動集團整體業績表現。

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