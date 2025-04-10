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八方雲集3月營收達7.58億元 創單月歷史新高

2025/04/10 19:21

八方雲集3月合併營收7.58億元。（記者楊雅民攝）八方雲集3月合併營收7.58億元。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕八方雲集（2753）今天日公告3月合併營收7.58億元，較去年同期成長15.9%，較2月的7.03億元增加7.8%，創下單月營收歷史新高紀錄。

八方雲集累計第一季合併營收達21.77億元，較去年同期的19.27億元大幅成長12.97%，也較2024年第四季的合併營收21.36億元成長。

八方雲集表示，成長動能來自於第一季透過梁師傅排骨麵新品推出，帶動更多元的銷售組合，增加消費者餐食選購品項的靈活度，並且持續進行「汰弱留強」的品牌展店策略，因此在展店策略與產品策略的雙重推動下，八方雲集交出一張亮眼的成績單。

對於美國新一輪關稅政策，八方雲集表示，以目前觀察來看，對於集團的影響有限，會持續關注未來新實施關稅可能引發的通膨問題，且密切觀察美國經濟情勢變化，做好各種應變準備，目前一切仍根據集團在美國發展節奏穩健推進。

展望第二季，八方雲集集團仍會有新商品推出計畫，並加強數位整合的行銷力道，持續帶動各品牌成長動能。

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