北京緊掐美國軍事供應鏈「漏洞」靠的是這「鮮為人知」礦物 ! 美媒曝後果

稀土金屬釤，「幾乎只用於軍事用途」。（擷取自中國社交平台）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「紐約時報」指出，中國幾乎壟斷了稀土「釤」的全球供應，如果沒有這些「釤磁鐵」，美國及其歐洲盟友，對製造飛彈及戰鬥機恐將出現斷料問題。

在4月初，北京管制了7種稀土出口，包括鏑、釓、鑥、釤、鈧、鋱、釔等，當中有一種稀土最「鮮為人知」，卻在西方軍事供應鏈中卻佔有重要地位。

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據報導，中國對於部分稀土出口進行開放，包括鏑和铽兩種稀土元素的磁鐵許可證。含有這兩種稀土元素的磁鐵，主要用於煞車和轉向系統，可以承受附近汽油引擎的熱量，但無法可靠地承受軍事應用中遇到的更高熱量。

而在西方軍事供應佔有重要地位的「釤」，目前尚無跡象顯示中國已批准釤的出口，因為釤的民用用途很少。

「紐約時報」指出，中國生產著全世界的「釤」，是鮮為人知的稀土金屬，幾乎全部用於軍事用途，對於製造飛彈、戰鬥機、智慧炸彈和許多其他軍事裝備的磁鐵至關重要。

由於「釤磁鐵」可以承受足以熔化鉛的高溫而不會失去磁力，對於在飛彈鼻錐等狹窄空間內承受快速運轉的電動馬達產生的熱量至關重要。但十多年來，美國一直未能開發出可以取代中國供應的「釤」原料。

據報導，美國「釤」的主要用戶是航空航天和軍事承包商洛克希德·馬丁公司，其生產的每架F-35戰鬥機需要23公斤的釤磁鐵。

專家指出，從1970年代開始，西方國家的軍隊一直依賴法國拉羅謝爾的一家化工廠從澳洲開採的礦石中提煉釤，但該工廠於1994年關閉，部分原因是出於對污染的擔憂，以及無法抵擋中國廉價釤生產商的競爭。

美國也有一座、也是唯一，位於加州芒廷帕斯稀土礦場，但該礦於1998年因管道洩漏而暫停營運。美國政府曾斥資10億美元（約新台幣289.9億元）修復、擴建，並重新開放位。

「紐約時報」表示，拜登政府官員非常擔心美國軍方缺乏國內釤供應，因此簽發了建造兩座釤生產設施的大合約，但最後因為商業上的考量，但最終都未能建成，導致現在美國完全依賴中國。

丹佛大都會州立大學冶金學家 Stanley Trout 表示，在中國限制的七種稀土金屬中，有六種的需求主要是民用。特勞特自 1970 年代以來一直專門研究釤磁鐵。但釤不同，「幾乎只用於軍事用途」。

中美官員在週一於倫敦開啟為期兩天的交易談判，恢復稀土供應是美國政府的優先事項，但外界普遍預期，中國不會完全取消新實施的出口許可制度。

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