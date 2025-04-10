關稅延90天 伸仁紡織：燃起一線生機

彰化伸仁紡織董事長白璨榮說，美國對等關稅暫緩，讓產業燃起一線生機。（資料照， 記者劉曉欣攝）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕美國總統川普宣布對部分國家暫停實施新關稅90天，對中國關稅則提高至125％，彰化縣伸仁紡織董事長白璨榮表示，這項宣布終於讓人可以喘一口氣，也讓產業燃起「一線生機」。

白璨榮指出，剛開始聽到美國要對台灣實施32％對等關稅，真的快要受不了，憂心訂單受到衝擊，也影響到公司的營運，如今又聽到美國改口，說關稅要延後90天，也讓台灣產業多了緩衝期，可以冷靜因應與面對。

請繼續往下閱讀...

多年來投入公益事業的白璨榮表示，廠內大多是老員工，他身為老闆，對於員工就是有責任，不可能自己有飯吃，卻讓員工沒飯吃。除非萬不得已，不然不會讓員工放無薪假，這樣就是對不起員工。

白璨榮說，未來就看美國的關稅政策怎麼走，身為老闆就是要想盡辦法讓員工能夠繼續工作，也會擔心，萬一真的沒辦法，若不得已要裁員，一切也會依政府法令來走。他希望政府的紓困計畫，能夠把紡織業納入，畢竟，在全球關稅大戰當中，台灣紡織業可說是重災區。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法