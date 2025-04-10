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遭柯勝峯批消極守成 光陽執行長柯俊斌7個字回應

2025/04/10 17:01

針對光陽董事長柯勝峯稱，執行長柯俊斌消極守成，甚至主張公司虧損可以關廠進行土地利用，柯俊斌（見圖）表示「與事實不符」。 （記者楊雅民攝）針對光陽董事長柯勝峯稱，執行長柯俊斌消極守成，甚至主張公司虧損可以關廠進行土地利用，柯俊斌（見圖）表示「與事實不符」。 （記者楊雅民攝）

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震撼！光陽大股東爆不合 董事長柯勝峯無預警宣佈辭職

〔記者楊雅民／台北報導〕光陽（KYMCO）機車大股東內鬨浮上檯面，光陽董事長柯勝峯今天罕見指名道姓，劍指光陽執行長柯俊斌消極守成，甚至主張公司虧損可以關廠進行土地利用，柯俊斌只淡淡的回應，「完全與事實不符」。

柯俊斌表示，光陽公司的組織運作，向來一切依據公司法及公司相關規定執行。他對於光陽公司的經營方向，一直期望著眼公司長遠的發展，以生產優質產品滿足顧客，使員工有良好工作環境，擁有良好的待遇，並使股東擁有穩定的投資報酬為目標。

柯勝峯則指出，自己是2014年6月開始擔任光陽董事長，到現在已經滿10年，在這10年期間，志在完成光陽的升級與轉型，為企業的永續經營與未來的產業變化做準備，從打造KYMCO成為全球一線品牌，到油電並重的發展策略，帶領Ionex換電事業轉虧為盈。

在這10年，柯勝峯也深刻感受到光陽從1家台灣南部的傳統家族企業，經過幾代的傳承與環境的變遷，發展到今天所面臨的最大困境，因為是股東治理，公司的走向受到位居重要職務的大股東成員的個人能力與想法左右，無法完全依照市場的需求，以專業團隊的建議來推動公司策略發展。

柯勝峯直言，光陽內部存在著兩位具有完全不同公司發展理念的最高領導者。1位就是擁有超過3成光陽股權的第1大家族代表，就是「目前擔任董事長的我」，對光陽的未來充滿信心，無論是面對國內激烈的市場競爭，或是全球油電轉型的產業變革，都認為光陽擁有足夠的技術與實力面對，應積極投入發展，搶得先機，成為全球一線品牌，目標市場領導者。

另一位，則是擁有不到兩成光陽股權的第2大家族代表、目前擔任執行長的柯俊斌。基本上，對於被稱為「夕陽產業」的機車行業前景不抱期待，面對日趨嚴酷的市場競爭，主張全面削減預算與支出，推動裁員與減薪，不追求市場領先或轉型升級，消極守成即可。若公司虧損則可以關廠，也有利於現有廠址進行土地重新利用，潛在獲利更甚於辛苦經營本業。

他說，這兩種理念南轅北轍，互相矛盾，然而，一位是積極參與公司事務的董事長，一位是擁有最高日常決策權的執行長，因此就常發生在董事長大力推動銷量與市佔率提升時，執行長卻要求機種漲價與減少促銷；在董事長認同廣宣與獎勵專案時，執行長卻卡關預算而被迫取消。

多頭馬車下的內耗與分裂，造成組織運作失能，也間接導致光陽輸掉22年的台灣市場冠軍。 更關鍵的是，幾個月前柯勝峯開始注意到，外界充斥著大量與他個人有關的人身攻擊與不實傳聞，在惡意誤導下積非成是，連許多董事會成員都深信不疑。

同一時間，柯勝峯也發現執行長柯俊斌，聯合其家族企業光州建設董事長柯俊吉，正私下運作要在今年4月的董監事改選，讓柯俊斌擔任光陽董事長兼執行長，「逼我退出公司經營高層，全面掌控公司主導權，無故要我下台，是師出無名」。

柯勝峯今天宣佈請辭光陽董事長，呼籲光陽打破60年家族共治慣例，3大家族退出經營，打造落實公司治理，打造專業經理人企業，才能讓光陽徹底擺脫經營高層的對立與衝突，還給現有優秀的專業經理人團隊，一個不受干擾的揮灑空間。

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