震撼！光陽大股東爆不合 董事長柯勝峯無預警宣佈辭職

光陽董事長柯勝峯宣佈辭去董事長一職。（資料照，記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕機車大廠光陽KYMCO日前發佈聲明，駁斥「公司高層並無不合，經營團隊運作正常， 無經營權之爭問題」，光陽董事長柯勝峯今天卻公開道歉，承認股東理念不合，市場傳言非空穴來風，並宣佈辭去光陽董事長一職。

柯勝峯表示，光陽內部有兩派理念完全不同的股東，一方是自己代表的第一大家族，另一方代表的是不到兩成股權的執行長柯俊斌，後者認為機車是夕陽產業，消極守成即可，兩種想法南轅北轍，多頭馬車運作，組織失能，光陽失去22年的市場冠軍。

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他開門見山的說，第2大股東家族代表、也是現任執行長柯俊斌，在公司內部處處與柯勝峯作對，包括指示機種漲價、減少促銷、卡關預算、取消廣宣等，內耗、分裂、組織運作失能正在光陽內部上演。

柯勝峯指出，自己於2014年6月擔任董事長已經10年，獲利成長，成績有目共睹，但近來發現柯俊斌聯合光州企業董事長柯俊吉，要在今年改選後擔任董事長兼執行長，逼自己退出高層，「無故要我下台，師出無名」。

他與第3大股東的家族代表深入討論，一致認為3大家族都退出經營階層，全部改由專業經理人擔當，才能擺脫經營高層衝突，才能給光陽充分的揮灑共識，但提議遭到柯俊斌反對，並給第3大家族極大壓力。

柯勝峯表示，只要第1大與第3大股東聯合，股權過半，光陽就能成功轉型，需要第3大家族做出正確選擇。

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