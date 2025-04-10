和碩3月營收近2個月高點 首季業績寫2年新猷

和碩3月營收846.3億元。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）3月營收846.3億元，月增2.6%、年增13.2%，創下最近2個月高點，今年首季營收累計為2724.3億元，季減16.69%、年增8.8%，寫下2年同期新猷；管理層對於全年展望維持3月13日法說會看法，旗下AI伺服器事業受惠於去年對比基期較低，今年的成長幅度可望達到2位數至3位數百分比。

和碩3月筆電出貨70萬台，月增21.73%、年增7.69%，首季出貨量累計為189萬台，季減3.07%、年增26%；後續預期第2季通訊產品新平台帶動換機需求，加上5G、Wifi-7走向成熟，物聯網新客戶、新產品開始貢獻，儘管遊戲機仍處於淡季，但單季表現仍然可望平穩向上。

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和碩提到，由於中國業者激烈競爭，美國汽車市況有所承壓，造成集團車用電子產品今年的成長動能放緩，但依舊努力爭取擴大市佔率表現，目前正在為旗下斬獲的第2家客戶訂單穩定出貨，第3家、第4家客戶相繼會在今年底、明年初量產出貨。

關於美國關稅壓力，和碩提到，集團已彈性運用中國、墨西哥以外的產能支持客戶需求，致力於攜手客戶降低成本，靈活提供製造服務，由於GB200伺服器進度已與競爭對手平起平坐，甚至小部分有進度超前，今年期望開出美國產能，也將在當地增加員工規模。

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