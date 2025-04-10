晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美增中國關稅至125％ 經濟部續推投資台灣三大方案助台商

2025/04/10 16:17

美國宣布對中國關稅提高至125%，對於現階段仍有台商留在中國設廠，經濟部次長賴建信在院會後記者會表示，將繼續推動投資台灣三大方案。（行政院提供）美國宣布對中國關稅提高至125%，對於現階段仍有台商留在中國設廠，經濟部次長賴建信在院會後記者會表示，將繼續推動投資台灣三大方案。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國宣布對中國關稅提高至125%，對於現階段仍有台商留在中國設廠，行政院長卓榮泰今天在院會中指示，必要時協助在中國台商。經濟部次長賴建信在院會後記者會表示，將持續推動投資台灣三大方案，截至上月底已有超過1.4兆元資金回台，並規劃研議補助措施加強辦理。

賴建信說明，據統計，2020年疫情前，常設在中國的工作人口約有百萬人，受到疫情影響，台商回流，台商往世界各個生產基地轉型及佈局，在中國工作的人數逐漸減少中。

賴建信指出，過去推動投資台灣三大方案，成效良好，以台商回台投資而言，截至今年3月底，已有超過1.4兆元左右，且數量一直在增加之中，經濟部也研議相關補助措施，將繼續加強辦理。

對於經濟部先前因應美國高額關稅，規劃引導已在美國投資的業者，以代工方式支援國內品牌廠商，並促成民間成立大型貿易商，整合訂單後分配予中小微企業，是否持續進行？賴建信表示，相關措施會以「立足台灣」為基礎，然後「布局全球、加強美國」，同時也尊重個別廠商全球布局規劃。

賴建信強調，經濟部已盤點在美國的廠商相關的投資，是否遭遇生產、銷售、人力資源、研發、財務等各項問題，也預計在捷克和日本後，將在美國設立投資貿易服務中心，藉此服務台商，讓台商在美國生產的時候，若遭遇當地法規問題，可以有個綜合性的服務，除此之外，也透過各項商品檢驗認證來予以協助。

除關稅因應外，是否會處理美方關切的非關稅貿易障礙，賴建信則表示，政府長期致力於消除非關稅貿易障礙，經濟部若收到各國政府反應意見以及廠商困難等，也都有回報至財政部共同研討。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財