美增中國關稅至125％ 經濟部續推投資台灣三大方案助台商

美國宣布對中國關稅提高至125%，對於現階段仍有台商留在中國設廠，經濟部次長賴建信在院會後記者會表示，將繼續推動投資台灣三大方案。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國宣布對中國關稅提高至125%，對於現階段仍有台商留在中國設廠，行政院長卓榮泰今天在院會中指示，必要時協助在中國台商。經濟部次長賴建信在院會後記者會表示，將持續推動投資台灣三大方案，截至上月底已有超過1.4兆元資金回台，並規劃研議補助措施加強辦理。

賴建信說明，據統計，2020年疫情前，常設在中國的工作人口約有百萬人，受到疫情影響，台商回流，台商往世界各個生產基地轉型及佈局，在中國工作的人數逐漸減少中。

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賴建信指出，過去推動投資台灣三大方案，成效良好，以台商回台投資而言，截至今年3月底，已有超過1.4兆元左右，且數量一直在增加之中，經濟部也研議相關補助措施，將繼續加強辦理。

對於經濟部先前因應美國高額關稅，規劃引導已在美國投資的業者，以代工方式支援國內品牌廠商，並促成民間成立大型貿易商，整合訂單後分配予中小微企業，是否持續進行？賴建信表示，相關措施會以「立足台灣」為基礎，然後「布局全球、加強美國」，同時也尊重個別廠商全球布局規劃。

賴建信強調，經濟部已盤點在美國的廠商相關的投資，是否遭遇生產、銷售、人力資源、研發、財務等各項問題，也預計在捷克和日本後，將在美國設立投資貿易服務中心，藉此服務台商，讓台商在美國生產的時候，若遭遇當地法規問題，可以有個綜合性的服務，除此之外，也透過各項商品檢驗認證來予以協助。

除關稅因應外，是否會處理美方關切的非關稅貿易障礙，賴建信則表示，政府長期致力於消除非關稅貿易障礙，經濟部若收到各國政府反應意見以及廠商困難等，也都有回報至財政部共同研討。

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