中國吞下美125％關稅！央視發文「2句」開嗆川普

美國總統川普（Donald Trump）宣布對多國課徵「對等關稅」後，中國宣布反擊報復關稅84％，川普則將對中國徵收的關稅提高至125%。（資料照，法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）宣布對多國課徵「對等關稅」後，中國宣布反擊報復關稅84％，川普則將對中國徵收的關稅提高至125%，美中互不退讓。今（10）日一早中國官媒《央視新聞》再發文，嗆川普的對等關稅政策是「開錯方、吃錯藥」。

中國9日晚間宣布自4月10日12時01分起，實施報復關稅84％。《央視新聞》報導，中方表態，雖然不願意打貿易戰，但中國政府也絕不會坐視中國人民的正當權益被損害和剝奪。如果美方執意進一步升級經貿限制措施，中方有堅定的意志、豐富的手段，必將堅決反制，並奉陪到底。

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川普隨後則在社群平台指出，基於中國對世界市場缺乏尊重，特此將美國對中國徵收的關稅提高至125%，立即生效。

另外川普指出，超過75個國家已致電美國代表，包括商務部、財政部和美國貿易代表辦公室，就正在討論的貿易、貿易壁壘、關稅、貨幣操縱和非貨幣關稅等問題尋求解決方案，且這些國家並未對美國進行報復，「我已經批准了90天的暫停措施，並在此期間將對等關稅大幅降低至10%，也即刻生效」。

對此，今（10）日中國官媒《央視新聞》再發文指出，4月9日WTO召開「貨品貿易理事會」年度首次會議，中方對美國對等關稅措施表達嚴重關切，要求美方遵守WTO規則，避免對全球經濟、多邊貿易體制造成負面衝擊。

中方指出，美方的對等關稅是「開錯方、吃錯藥」，不僅無助於解決貿易不平衡問題，還會反噬美國自身，嚴重擾亂國際貿易秩序。

《央視新聞》稱，中國在會議中的發言引發強烈共鳴，歐盟、英國、加拿大、日本、瑞士、挪威、韓國、馬來西亞、巴西、秘魯、哈薩克等46個WTO成員在此議程下發言，對美國對等關稅措施表達關注，呼籲美國確實遵守WTO規則。

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