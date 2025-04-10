焦點股》佳必琪：高速線族群歡呼 漲停亮紅燈

佳必琪目前除了打入NVIDIA MGX生態系，也在光通訊層面斬獲歐洲一級供應商訂單。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線族群本週一至週三深陷美國對等關稅泥沼，不過，今日受惠於75國在美方許可之下，得以延長90天談判期，帶動AI伺服器高速線供應商股價奮起，其中，佳必琪（6197）截至上午10時15分暫報漲停價112.5元，成交量319張，尚有超過1000張漲停委買單尚未成交。

此外，包括佳必琪同業貿聯-KY（3665）、萬泰科（6190）、鴻呈（6913）、宏致（3605），以及遊戲機線束供應商正崴（2392）、良得電（2462），或是家電用線供應商良維（6290），以及消費性電子連接器廠嘉基（6715）、優群（3217），今日盤中全數亮起紅燈、漲停鎖死。

請繼續往下閱讀...

以佳必琪營運來看，目前除了打入NVIDIA MGX生態系，也在光通訊層面斬獲歐洲一級供應商的電信級高密度分波多工光纖骨幹傳輸系統（DWDM）、密集波分復用設備（CWDM）收發模組訂單，管理層樂觀看待2025年每股盈餘（EPS）年增雙位數百分比，公司也將持續擴增越南、美國產能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法