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台股復活0050、0056雙雙漲停 0056高掛逾10萬張買單

2025/04/10 09:37

台股復活0050、0056雙雙漲停，0056高掛逾10萬張買單。（擷取自奇摩股市）台股復活0050、0056雙雙漲停，0056高掛逾10萬張買單。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股連日重挫元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）買氣不斷，昨日0056單日淨申購金額高達102億元、改寫歷史新高，而0050淨申購也有55億元，今日這兩檔ETF跟著台股大漲直奔漲停板，0050股價來到160.80元、0056股價來到31.55元，昨日低頭撿鑽石的投資人樂翻天！

法人昨日就表示，面對盤中個股齊跌的現象，建議投資人低檔直接買進0050，只要出現反彈，高機率是由權值股領漲，0050反而不會錯過上漲行情，果不其然，0050、0056今日開盤直奔漲停板，截至9:20分為止，元大高股息成交量超過19000張，0050成交量超過3500張，0056更高掛超過10萬張委買張數，0050也高掛近5萬張買單。

面對近期0050分割議案已啟動，投資人可於4月2日至4月21日透過證券APP進行電子投票，或透過紙本方式郵寄表決票，依照元大投信說明，有投票資格的投資人可選擇透過各大證券APP點選「股東e服務」，投票時間至4月21日23:59。

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