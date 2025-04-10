華城:川普上台前 合約已加註「關稅變動吸收條款」

華城透過重訊說明對等關稅因應措施。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕美國總統川普日前宣布對各國實施對等關稅政策，引發全球震撼，台股三天蒸發市值12.5兆元，重電族群也屬重災區，其中銷美比重拉高的華城（1519）透過重訊說明，電力設備仍是美國現階段基礎建設中極重要設備且仍「供不應求」，仰賴進口比例高，在川普上台前，華城已加入售價「含關稅變動吸收條款」因應措施。

華城指出，外銷團隊已於去年底川普總統上任時即啟動新接訂單合約加入售價含關稅變動吸收條款，對於先前已接訂單也同步積極與顧客進行友好協商轉嫁 或部份分擔以降低對等關稅政策影響。

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華城強調，川普所推出的對等關稅政策對所有台灣除了半導體、藥品等以外所有外銷美國產品的影響是全面性的，但電力設備仍是美國現階段基礎建設中極重要設備且仍 供不應求，仰賴進口比例高。

另外，華城除了外銷美國市場持續接單並以上述方式積極因應外，在國內市場及其他外銷市場仍持續穩定成長經營中，對等關稅政策對整體營運影響仍在可控範圍內，同時也會持續密切關注政策後續發展，並與時俱進調整相應措施，以穩健經營爭取股東最大利益。

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