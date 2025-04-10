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關稅暫停無濟於事！花旗唱衰：阻止不了通膨和經濟放緩衝擊

2025/04/10 13:27

花旗警告，關稅暫停阻止不了通膨和經濟放緩衝擊（路透）花旗警告，關稅暫停阻止不了通膨和經濟放緩衝擊（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普宣布各國對等關稅暫時降至10%，為期90天，不過，花旗經濟學家Andrew Hollenhorst領導的團隊表示，美國決定暫停新宣佈的對等關稅90天，只能提供有限的經濟緩解，警告整體關稅負擔仍然顯著提高。

外媒報導，雖然暫停給其他國家時間與美國談判，但花旗指出，美國平均有效關稅率仍將比年初水平上升約21個百分點。

「對所有國家維持基準10%關稅，」Hollenhorst表示，這在許多情況下是「實質性增加」。

花旗銀行同時假設，這10%的關稅也適用於美國國內產品，而對加拿大與墨西哥的關稅則維持不變。

此外，中國面臨的關稅壓力急劇上升。美國將對中國商品實施105%的關稅，加上先前因邊境與芬太尼問題而宣佈的20%關稅，以及既有的10%有效稅率。

汽車、鋼鐵與鋁等產業的特定關稅仍將維持，外加藥品與半導體等產業也預計將面臨新的關稅。

花旗警告，即使未來部分針對中國的關稅被取消，這些減免效果也可能會被更高的產業關稅，或90天後恢復的對等關稅所抵銷。

Hollenhorst補充道，「簡而言之，就第１階段的影響而言，有效關稅率的升幅與我們原先的預測差異不大。」

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