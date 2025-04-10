熊市結束！納指飆漲12％史上第2 外媒揭「死貓反彈」與網路泡沫關鍵差異

納斯達克飆漲12%史上第2（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕納斯達克指數週三飆漲12%，創有史以來第2大單日漲幅，並創下自2001年1月網路泡沫破裂時期以來的最大漲幅，報導指出，此次大規模反彈與過往不同之處在於，這次動盪都是由川普1個人的行動所導致。

CNBC報導，當前的市場動盪與1987年、2000-2001 年、2008年和2020年的經濟衰退之間的巨大區別在於，許多投資者表示，這次市場動盪很容易避免，而且有可能根據川普的決定而逆轉。

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報導指出，在2008年10月的金融危機期間，納斯達克指數經歷了歷史上最好的5個交易日中的2個交易日。另外兩次危機發生在科技泡沫破裂之際。該指數自1971年成立以來第6大表現日出現在2020年3月13日，當時正值新冠疫情襲捲美國。

包括週三在內，納斯達克表現最好的25個交易日中，有22個發生在網路泡沫破滅、2008-2009年金融危機或新冠疫情初期。1次發生在1987年10月21日，即黑色星期一兩天後，另1次是在2022年11月。

至於納斯達克有史以來表現最糟糕的月份是1987年10月，當時該指數暴跌了27%。第2慘是2000年11月跌23%，緊接著是2020年3月，指數下跌了10%。

而週三美股，在美國總統川普宣布各國對等關稅暫時降至10%，為期90天，引發4大指數強彈。川普的社群媒體貼文提升了人們對徵稅力度將低於預期的樂觀情緒，並立即提振了自川普上週推出全面關稅計劃以來一直受到重創的市場。

如特斯拉最近遭受重創，在經歷了2022年以來最糟糕的季度後，前4個交易日下跌了22%，週三，股價飆漲23%，創下史上第2大單日漲幅。

至於當前的市場動盪，與1987年、2000-2001 年、2008年和2020年的經濟衰退之間的巨大區別在於，許多投資者表示，這次市場動盪很容易避免，而且有可能根據川普的決定而逆轉。

雖然週三的情況有所緩解，如對沖大佬阿克曼這樣的投資者正在慶祝，但對於那些受到川普搖擺不定的政策決定影響的公司來說，所有的不確定性仍然存在。因此，建議投資人應更多的波動做好準備。

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