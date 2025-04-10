美財長：將與盟友達成貿易協議 再集體對付中國

中國在9日晚間宣布將美國進口商品的關稅由34%上調至84%後，美國財長貝森特表示，他預期與美國盟友達成貿易協議，為採取集體行動對付北京奠定基礎。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國在9日晚間宣布將美國進口商品的關稅由34%上調至84%後，美國財長貝森特表示，他預期與美國盟友達成貿易協議，為採取集體行動對付北京奠定基礎，以解決中國不平衡貿易結構。

《彭博》報導，貝森特9日在華府「美國銀行家協會」發表演說後回答提問時指出：「最終我們或許能與盟友達成協議。他們是良好的軍事盟友，但並非完美的經濟盟友。然後，我們就可以作為一個集體來對付中國。」

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貝森特表示，在實施對等關稅措施後，中國周邊許多國家正在尋求與美國進行貿易談判，除了日本的談判即將啟動外，越南代表團一個將於9日抵達華府。貝森特先前接受在《福斯商業頻道》訪問時也強調，南韓和印度正在尋求談判。

貝森特還警告歐盟不要試圖將經濟政策轉向北京，同時遠離美國，並特別提及西班牙對轉向北京策略的明顯支持，稱此舉「將是自取滅亡」。

貝森特說：「全球貿易體系中最大的麻煩製造者是中國，如果各位還記得那部迪士尼動畫片，掃帚不斷地提水倒水，那就是中國的商業模式。他們從不停下來，只會不斷地生產、傾銷、傾銷。」

貝森特9日稍後接受《福斯新聞》主持人巴蒂羅姆（Maria Bartiromo）訪問，警告隨著美中貿易戰升級，若北京不退讓，美國不排除將中國上市股票（也稱中概股）從美國交易所下市的可能性。

公開數據顯示，截至3月7日，共有286家中國公司在美國交易所上市，市值達1.1兆美元（約新台幣36.3兆元）。與2024年同期相比，中概股公司數量略有增加，但市值在過去1個月裡有所下滑。

貝森特指出，是北京選擇讓局勢升級，「不幸的是，中國人實際上並不想來談判，因為他們是國際貿易體系中最嚴重的違規者」，並警告北京「不應該試圖通過貶值（人民幣）來擺脫困境」。

中國人民銀行9日連續第5個交易日下調人民幣每日中間價。貝森特表示，任何貶值貨幣的行動，都會刺激世界其他國家「繼續提高關稅以抵消貶值」。

美國總統川普日晚8日晚間出席共和黨全國委員會晚宴時，也批評中國操縱匯率以抵銷美國關稅的影響。

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