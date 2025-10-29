LTN經濟通》香草的故鄉 Z世代窮到上街抗爭

馬達加斯加從9月25日開始，爆發一系列騷亂事件，為期數週的示威活動，已造成至少22人死亡、100多人受傷。（法新社）

馬達加斯加70%人口務農

〔財經頻道／綜合報導〕非洲東南部島國馬達加斯加從9月25日開始，爆發一系列騷亂事件，為期數週的示威活動，已造成至少22人死亡、100多人受傷，馬達加斯加總統拉喬利納（Andry Rajoelina）在與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）達成協議後，已經搭乘法國軍機離境，他長達約16年的執政因此告終，這也不免令人好奇，馬達加斯加為何會一夕變天？

馬達加斯加位於非洲大陸東南緣，曾是法國殖民地，面積約59.3萬平方公里，大約是台灣的16.5倍大，雖然馬達加斯加全國人口約有3000萬人，但其中4分之3生活在貧窮之中，而該國的年齡中位數不到20歲，等於全國絕大多數都是年輕人，根據世界銀行的數據，從1960年獨立到2020年，人均GDP萎縮了45%，經濟長期停滯。

背後原因在於，馬達加斯加經濟迄今仍高度依賴農業，超過70%的馬達加斯加人是農民，而最重要的作物是香草。馬達加斯加生產了全世界 80%的香草，這些香草被一些世界知名品牌用來製作巧克力、蛋糕和冰淇淋，並賣給全世界各地的消費者。

可是香草的價格波動很大，利潤幾乎都被出口商和零售商賺走，這導致農民很難有著穩定收入，更賺不到什麼錢。如全球香草近年陷入「供不應求」的狀況，當地中間商開始囤貨，等待價格進一步上漲後再出售，在投機炒作下，催生出一個極具利潤的市場環境。香草價格在2024年達到每公斤約600美元，在過去3年上漲了2倍。

馬達加斯加經濟迄今仍高度依賴農業，超過70%的馬達加斯加人是農民，而最重要的作物是香草。（法新社）

基本的電力供應都有問題

馬達加斯加2023年從香草出口中獲得約6.5億美元的收益，相當於該國國內生產總值（GDP）的5%。但這筆龐大的收入似乎並未實質改善該國的經濟狀況，馬達加斯加全國86個市鎮中，僅有6個能夠使用電力。

即使是貴為首都的安塔那那利佛（Antananarivo），也很常發生大規模停電和停水，《美聯社》報導指出，每次停水停電的時間，最長可超過 12 小時。但馬達加斯加政府卻把錢花在其他地方，而不是改善民生需求。

例如拉喬利納就向前殖民地法國貸款了 1.52 億歐元，在安塔那那利佛打造全長 13 公里的纜車，希望能緩解交通壅塞，可是每張纜車票價接近1歐元，是公車票價的6倍，大多數馬達加斯加民眾根本負擔不起。面對民眾批評，他仍堅持執行纜車工程，而安塔那那利佛纜車已在2024年8月通車。

今年9月底，上百位馬達加斯加民眾走上安塔那那利佛街頭，表達對持續停水停電的憤怒，憤怒的示威者用燃燒的輪胎和石頭封鎖道路，安塔那那利佛的多家零售店、電器商店和銀行都發生了搶劫事件。最新蓋好的幾個纜車車站也發生火災，多名和拉喬利納交好的政治人物的住家，也遭到示威者的襲擊。

今年9月底，上百位馬達加斯加民眾走上安塔那那利佛街頭，表達對持續停水停電的憤怒，示威者更焚燒了新建的纜車站。（美聯社）

軍方倒戈加入反政府示威

這場示威活動越演越烈，最終示威者開始呼籲已經執政16年的拉喬利納下台，演變為更廣泛的抗議政府貪腐、經濟問題，成為全球Z世代抗議活動（Gen Z protests）的一部分。據聯合國統計資料，在政府的武力鎮壓下，至少已造成22人死亡、逾100人受傷。

關鍵轉折出現在10月11日，曾在2009年政治危機中協助拉喬利納掌權的軍方精銳部隊CAPSAT，也加入示威，要求總統和內閣首長下台。拉喬利納雖然解散了內閣，並任命軍方將領出任總理，仍無法平息人民怒火。

拉喬利納後來下落不明，他在13日表示，因遭遇暗殺未遂，已躲避至一個「安全地點」，據傳擁有法國國籍的他，已經搭乘法國軍機離境。

馬達加斯加總統拉喬利納據傳已經離境前往法國。（法新社）

政府腐敗 80%人口極端貧困

儘管拉喬利納沒有宣布辭職，但馬達加斯加軍方決定將組織臨時政府，預計在2年內重新舉行選舉，只是相關細節尚不明朗。CAPSAT指揮官蘭德里亞尼里納（Colonel Michael Randrianirina）在10月14日表示，將成立一個由陸軍、憲兵與警察組成的治理委員會，「這個委員會將負責行使總統職權」、「同時，我們將在數日內組成一個文人政府。」

《半島電視台》分析，馬達加斯加長期以來政治危機頻傳，動亂頻傳，這次示威似乎是2009年的重演，那場抗議活動最終導致前政府垮台，拉喬利納得以上台執政。然而，拉喬利納上台後，其政府卻被指責腐敗，並導致經濟停滯。

根據世界銀行的資料，截至2022年，馬達加斯加全國約有80%的人口生活在極端貧困之中，主因是長期的政治動盪與嚴重的氣候災害，影響了糧食供應。根據國際貨幣基金（IMF）的統計，該國只有約3分之1人口能使用電力，而國營能源公司 Jirama 則被指控貪腐與管理不善。

世界銀行的資料，截至2022年，馬達加斯加全國約有80%的人口生活在極端貧困之中。（法新社）

