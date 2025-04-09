擱置中國投資 立訊董事長王來春擬赴美設生產線

中國立訊精密。（圖取自立訊官網）

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普揮出「對等關稅」大刀，中國展開報復，川普不滿又加徵，中國總計被課104%重稅。中國紅色供應鏈代表性企業、鴻海最大的iPhone代工競爭對手立訊精密今（9日）召開線上說明會，雖稱美方新關稅造成的營運衝擊非常小，但有外媒掌握立訊董事長王來春在內部電話會議中表示，考慮將更多生產線轉移到中國境外，包括直接到美國設廠生產，以應對美方關稅。

根據《路透》 報導，總部位於廣東深圳寶安區的立訊精密，今天針對美國關稅召開內部電話會議。從《路透》掌握到的通話紀錄來看，立訊董事長王來春雖宣稱川普的對等關稅對該公司利潤和營收影響不大，因為立訊僅有少部分成品直接出口到美國，但她在長達1個多小時的電話會議中也直言，公司需要考慮增加海外投資，並暫時擱置一些在中國境內的投資計劃。

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王來春向分析師表示，公司正與客戶商討如何將更多生產線轉移到中國之外，這當中包括美國，不排除將部分產品「在地化」以滿足美國市場的需求。立訊為蘋果供應鏈重要代工廠商，是鴻海最大的競爭對手，針對立訊考慮直接在美國設生產線，《路透》表示立訊和蘋果尚未回應置評請求。

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