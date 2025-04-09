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中信金前3月稅後盈餘199.08億元 中信銀獲利創同期新高

2025/04/09 18:43

中信金前3月稅後盈餘199.08億元、EPS1.02元。（業者提供）中信金前3月稅後盈餘199.08億元、EPS1.02元。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕中信金（2891）今（9）日公告2025年3月份自結盈餘，3月份單月稅後盈餘81.70億元，累計前3月合併稅後盈餘199.08億元、EPS1.02元。儘管3月全球股市走跌，但子公司中信銀採取穩健布局原則，獲利仍創新高，較去年同期成長12%。

中信金表示，子公司中國信託銀行3月份存放款及財富管理動能穩健，加上計息天數較多，單月稅後獲利51.85億元，較2月份成長22%，與去年同期相較年增12%。

特別是今（2025）年銀行放款業績較去年同期成長14%，手續費淨收益在財富管理、信用卡及授信等業務動能驅使下，較去年同期成長12%。累計前3月稅後獲利134.43億元，較去（2024）年同期成長11%，創歷年同期新高。

子公司台灣人壽3月份在美元升值產生匯兌利得及季底股息紅利挹注下，單月稅後獲利26.66億元。累計前3月稅後獲利55.99億元，因2024年趁勢掌握台美股市上揚機會處分投資部位，致資本利得基期較高，因此較去年同期衰退24%。

此外，台壽2025年初年度保費收入達144億元，較去年同期成長23%，總保費387億元，較去年同期成長16%。

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