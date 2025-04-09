晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 房產資訊

房貸緊縮、第七波信用管制下 雙北市低總價住宅占比增

2025/04/09 13:00

去年下半年開始，房市受到房貸緊縮及第七波選擇性信用管制的衝擊，市場買氣、交易量急凍。（永慶房產集團提供）去年下半年開始，房市受到房貸緊縮及第七波選擇性信用管制的衝擊，市場買氣、交易量急凍。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕房貸緊縮、央行第七波選擇性信用管制等雙重衝擊，房市買盤回歸自住需求，也讓雙北市低總價住宅交易占比拉高。根據房仲業者會整兩項衝擊前後，實價揭露雙北市總價帶分布，發現台北市總價1千萬元以內，在兩項衝擊後，拉高至14.9%，對比衝擊前的7.5%，大增7.4個百分點，新北市則增加6.9個百分點。

根據永慶房產集團彙整房貸緊縮、第七波信用管制等衝擊前、後的實價揭露雙北市總價帶分布，台北市總價超過2千萬的交易比重明顯量縮，其中超過2千萬、4千萬元以內，衝擊前交易占比約38.2%，衝擊後占比縮小至30.4%，減少7.8個百分點，而超過4千萬、在7千萬元以內，以及超過7千萬元的總價帶占比，衝擊後，分別減少1.8個、2.6個百分點。反觀總價超過1千萬、在2千萬元以內，則增加4.8個百分點。

再觀察新北市總價帶分布，衝擊爆發後，總價超過1千萬的交易占比全數較衝擊前衰退，僅有總價1千萬元以內的交易占比是增加。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，自去年下半年開始，房市受到房貸緊縮及第七波選擇性信用管制的衝擊，市場買氣、交易量急凍，尤其房貸資金收緊，去年年底又遇部分預售屋交屋壓力，排擠到中古屋房貸額度。

信用管制上路後 高總價住宅占比減少

加上公股銀行優先支持首購族群買房，以及新青安房貸持續承做下，台北市中、低總價住宅交易量占比明顯提升，而且新北市的房市交易概況也能觀察到類似的趨勢。

陳金萍分析，在房貸緊縮和政策衝擊下，民眾購屋能力受到影響，尤其購屋總價帶直接下修，加上部份多屋族、投資族群已退場，使得高總價房屋買氣衝擊明顯，而中、低總價則成房市主力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財