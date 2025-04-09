房貸緊縮、第七波信用管制下 雙北市低總價住宅占比增

去年下半年開始，房市受到房貸緊縮及第七波選擇性信用管制的衝擊，市場買氣、交易量急凍。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕房貸緊縮、央行第七波選擇性信用管制等雙重衝擊，房市買盤回歸自住需求，也讓雙北市低總價住宅交易占比拉高。根據房仲業者會整兩項衝擊前後，實價揭露雙北市總價帶分布，發現台北市總價1千萬元以內，在兩項衝擊後，拉高至14.9%，對比衝擊前的7.5%，大增7.4個百分點，新北市則增加6.9個百分點。

根據永慶房產集團彙整房貸緊縮、第七波信用管制等衝擊前、後的實價揭露雙北市總價帶分布，台北市總價超過2千萬的交易比重明顯量縮，其中超過2千萬、4千萬元以內，衝擊前交易占比約38.2%，衝擊後占比縮小至30.4%，減少7.8個百分點，而超過4千萬、在7千萬元以內，以及超過7千萬元的總價帶占比，衝擊後，分別減少1.8個、2.6個百分點。反觀總價超過1千萬、在2千萬元以內，則增加4.8個百分點。

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再觀察新北市總價帶分布，衝擊爆發後，總價超過1千萬的交易占比全數較衝擊前衰退，僅有總價1千萬元以內的交易占比是增加。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，自去年下半年開始，房市受到房貸緊縮及第七波選擇性信用管制的衝擊，市場買氣、交易量急凍，尤其房貸資金收緊，去年年底又遇部分預售屋交屋壓力，排擠到中古屋房貸額度。

信用管制上路後 高總價住宅占比減少

加上公股銀行優先支持首購族群買房，以及新青安房貸持續承做下，台北市中、低總價住宅交易量占比明顯提升，而且新北市的房市交易概況也能觀察到類似的趨勢。

陳金萍分析，在房貸緊縮和政策衝擊下，民眾購屋能力受到影響，尤其購屋總價帶直接下修，加上部份多屋族、投資族群已退場，使得高總價房屋買氣衝擊明顯，而中、低總價則成房市主力。

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