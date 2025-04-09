43年來罕見美股跌、美債殖利率飆升！華爾街曝「此系統性危機」恐重演

華爾街警告，對沖基金大規模清倉基差交易，恐導致市場再現2020年3月系統性危機。（資料照）





高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕標普500指數週二一度上漲4.1%，但終場翻車下跌1.6%，但令市場擔憂的是，美債也同步暴跌，這是自1982年以來，首次在股市兩天下跌至少1.5%的同時，30年期公債殖利率飆漲35個基點，專家表示，反常上漲背後的重要原因之一，是對沖基金正在大規模清倉基差交易，恐導致市場再現2020年3月系統性危機。

外媒報導，週一，美國公債大幅拋售，10年期公債殖利率跳漲19個基點至4.18%，創下自2022年9月以來最大單日漲幅，30年期公債殖利率飆升21個基點，為2020年3月以來的最大漲幅。更令人擔憂的是，美債拋售在週二繼續，10年期公債殖利率再攀升至4.29%，單日上漲13個基點，自4月4日低點以來已累計上漲42個基點。

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Bespoke Investment Group分析師皮爾克斯（George Pearkes）在報告中指出，在過去兩天裡，30年期美國公債殖利率上漲了驚人的35個基點。雖然這不是史上最大漲幅，但在所有兩天期變動中排名前0.4%，極為罕見。

更不尋常的是，在股市下跌的同時，長期債券殖利率卻出現如此大幅上升。事實上，這是自1982年以來，首次在股市兩天下跌至少1.5%的同時，30年期公債殖利率上漲如此之多。

英國《金融時報》分析認為，雖然導致美債拋售的因素可能有多種，例如3年期國債拍賣疲軟和國債交易利率的平倉，但"基差交易"的大規模平倉，似乎是美國政府債券市場裂縫背後的1個重要因素。

所謂基差交易是指，避險基金買入美國公債，賣出美國公債期貨，然後賺取其中價差獲利，國債期貨合約通常以溢價交易，因此，資產管理公司通常是國債期貨的淨多頭。

這種溢價為對沖基金創造了從另一方獲利的機會，對沖基金基差交易的典型槓桿水準難以確定，但根據《金融時報》報道，50倍槓桿是正常的，高達100倍也時有發生。換句話說，光是1000萬美元（約新台幣3.3億元）的資本，就可能支持高達10億美元（約新台幣330億元）的國債購買。

這類交易的整體規模到底有多大？雖然很難精確衡量，但目前最可靠的指標是，對沖基金在美國國債期貨市場的淨空頭部位，已經超過了8000億美元（約新台幣26.4兆），與之對應的，是資產管理公司持有對應的多頭部位。

問題在於，當國債市場出現異常波動時，國債期貨和回購市場都會要求更多的抵押品，如果對沖基金無法提供足夠抵押品，貸款人可能會扣押抵押品（國債債券）並將其在市場上出售，進一步加劇市場波動。

報導指出，2020年3月，這潛藏的脆弱點曾突然爆發，演變成１場系統性風險。當時，外國央行和面臨投資人贖回潮的債券基金陷入「搶現鈔」模式，被迫拋售最容易出手的美國國債，結果打擊了持有巨額槓桿基差交易倉位的對沖基金，整個國債市場一度接近失控，後來是聯準會採取了「海量干預」才阻止事態惡化，當月資產負債表暴增了1.6兆美元（約新台幣52.8兆）。

自那以後，許多監管者和政策制定者一直擔心國債基差交易，尤其因為當年聯準會的出手，相當於對這種交易策略的「事實性救助」。而如今基差交易的規模已遠超過2020年3月，令人更加擔憂。

目前來看，基差交易的清算尚未對國債市場造成重大干擾，但在「避險日」裡國債殖利率卻逆勢上漲已經開始引發市場擔憂，而彭博的國債市場流動性指數最近也有些反常波動，這是一個值得繼續關注的風險點。

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