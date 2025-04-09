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關稅矛盾不掩飾了！馬斯克大罵納瓦羅白痴 比磚頭還蠢

2025/04/09 10:06

馬斯克大罵納瓦羅白痴，比磚頭還蠢。（美聯社資料照）馬斯克大罵納瓦羅白痴，比磚頭還蠢。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕自川普4月2日宣佈對等關稅政策來，特斯拉股價連跌4天，跌逾21%，市值蒸發1959億美元（約新台幣6.46兆），不堪股價暴跌，馬斯克豪不掩飾反對川普關稅，再次砲轟白宮貿易顧問納瓦羅，大罵他是白痴，並稱他「比一袋磚頭還笨」。

CNBC報導，馬斯克自上週末開始攻擊納瓦羅，他在X上發文稱“哈佛經濟學博士學位是壞事，不是好事”，這裡指的是納瓦羅的學位。

而本週初殘留的任何微妙之處均已消失，週二，馬斯克再次砲轟寫道：“納瓦羅真是個白痴”，以回應這位貿易顧問關於特斯拉更像是1個“汽車組裝商”而不是汽車製造商的言論，並補充說納瓦羅的言論“明顯是錯誤的”。

馬斯克稱納瓦羅「比一袋磚頭還笨」，後來又諷刺地向磚頭道歉。馬斯克也稱納瓦羅「極其愚蠢」。

馬斯克對納瓦羅的攻擊是自今年1月川普總統上任以來，川普核心圈成員之間最公開的爭吵，也表明川普週三（2日）宣布的對180多個國家和地區徵收的高額關稅並未得到政府的普遍認可。

特斯拉股價在過去4個交易日下跌了逾21%，今年以來下跌了45%，自高點以來，市值已損失超過5850億美元，相當於馬斯克數百億美元的帳面損失。

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