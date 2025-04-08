3月CPI年增2.29％ 主計總處：短期無停滯性通膨疑慮

主計總處公布3月CPI年增2.29%，其中水果大漲30.78％。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布3月消費者物價指數（CPI）年增2.29%，漲幅較2月擴大，主要是水果因天候因素大漲逾3成、創逾8年半最大漲幅，加上食用油、肉類、外食費及房租等續上漲。主計總處表示，外界擔心對等關稅將使進口物價上漲，進而推升國內物價；但對等關稅也可能導致需求走弱，使得原物料價格走跌，目前國內物價還算平穩，「短期沒有攀升風險」。

主計總處表示，3 月CPI較上年同月漲2.29％，水果因去年接連颱風豪雨後復耕期較長致價格續漲，食用油、肉類及外食費等食物類價格上漲，蔬菜及水產品價格相對上年同月仍高，加上房租、掛號費、補習及學習費、汽車保養及修理等費用調升；但蛋類、油料費、成衣及機票等價格下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬果及能源，3月核心CPI漲1.63％。

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368個查價項目群中，扣除4項本月非屬產季水果（櫻桃、荔枝、芒果及柿子）後，上漲者171項，權數合計60.6％，下跌者145項，權數合計26％。

至於7大類指數中，以食物類年漲4.9％最多，主因水果受先前颱風豪雨遞延影響，價格上漲30.78％，加上蔬菜、食用油、肉類、外食費及水產品亦5.12％、4.21％、3.87％、3.26％及3.1％；但蛋類價格下跌12.32％，抵銷部分漲幅。

另，雜項類年漲2.97％次之，主因金飾及珠寶等個人隨身用品，與香菸及檳榔等價格上漲所致。居住類則漲2.2％，主因房租上漲2.49％，加上電費及住宅維修費分別上漲4.48％及2.12％。

至於行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資，3月平均年漲0.62%，終止連7月下跌，其中雞蛋因供過於求下跌14.52%最多、牙膏及牙粉跌5.05%次之；但豬肉漲4.47%，麵包也漲4.18%。

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