晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

3月CPI年增2.29％ 主計總處：短期無停滯性通膨疑慮

2025/04/08 16:18

主計總處公布3月CPI年增2.29%，其中水果大漲30.78％。（記者鄭琪芳攝）主計總處公布3月CPI年增2.29%，其中水果大漲30.78％。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布3月消費者物價指數（CPI）年增2.29%，漲幅較2月擴大，主要是水果因天候因素大漲逾3成、創逾8年半最大漲幅，加上食用油、肉類、外食費及房租等續上漲。主計總處表示，外界擔心對等關稅將使進口物價上漲，進而推升國內物價；但對等關稅也可能導致需求走弱，使得原物料價格走跌，目前國內物價還算平穩，「短期沒有攀升風險」。

主計總處表示，3 月CPI較上年同月漲2.29％，水果因去年接連颱風豪雨後復耕期較長致價格續漲，食用油、肉類及外食費等食物類價格上漲，蔬菜及水產品價格相對上年同月仍高，加上房租、掛號費、補習及學習費、汽車保養及修理等費用調升；但蛋類、油料費、成衣及機票等價格下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬果及能源，3月核心CPI漲1.63％。

368個查價項目群中，扣除4項本月非屬產季水果（櫻桃、荔枝、芒果及柿子）後，上漲者171項，權數合計60.6％，下跌者145項，權數合計26％。

至於7大類指數中，以食物類年漲4.9％最多，主因水果受先前颱風豪雨遞延影響，價格上漲30.78％，加上蔬菜、食用油、肉類、外食費及水產品亦5.12％、4.21％、3.87％、3.26％及3.1％；但蛋類價格下跌12.32％，抵銷部分漲幅。

另，雜項類年漲2.97％次之，主因金飾及珠寶等個人隨身用品，與香菸及檳榔等價格上漲所致。居住類則漲2.2％，主因房租上漲2.49％，加上電費及住宅維修費分別上漲4.48％及2.12％。

至於行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資，3月平均年漲0.62%，終止連7月下跌，其中雞蛋因供過於求下跌14.52%最多、牙膏及牙粉跌5.05%次之；但豬肉漲4.47%，麵包也漲4.18%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財