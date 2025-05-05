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川普暫緩關稅加劇越南工廠恐慌 客戶出現撤單

2025/05/05 13:20

在越南工廠，工人們對川普總統暫停90天關稅可能帶來的影響感到焦慮。（彭博）在越南工廠，工人們對川普總統暫停90天關稅可能帶來的影響感到焦慮。（彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普預測的關稅政策，對越南龐大的出口產業造成巨大衝擊。《紐約時報》報導，儘管川普對其他數十個貿易夥伴的高額關稅措施暫緩90天，寬限期7月到期，但越南工廠的美國客戶已開始取消訂單或推遲新訂單，導致部分工廠也凍結招聘。

《紐約時報》稱，目前美國對越南進口服裝的關稅已接近28%。這包括川普政府4月2日對所有國家加徵的10%的新關稅，以及先前對所有越南服裝進口的更高約18%的關稅。如果最終加徵的關稅達到20%或，將嚴重影響越南工廠及其客戶的利潤。

據報導，專做出口訂單的越南工廠指出，工廠利潤率微薄，平均只有5%，但川普總統卻計劃對越南進口產品實行46%的關稅。目前部分工廠仍正加大產量，主要是部分客戶想趕在關稅暫緩期結束前出貨；與此同時，部分美國客戶也取消訂單或推遲新訂單。

分析師指出，Nike約有一半的鞋類產品和28%的服裝是在越南生產的，阿迪達斯則有39%的鞋類和18%的服裝依賴越南工廠。據計算，美國對越南鞋類產品的平均關稅稅率為13.6%，服裝產品關稅稅​​率為18.8%。

若按照川普總統最新聲明的關稅稅率來看，Nike和阿迪達斯在越南工廠的產品進入美國後，需要支付3倍以上的稅費。

一家越南工廠的老闆表示，目前川普總統暫緩「對等關稅」，但這對越南工廠來說，幾乎毫無意義。因為只要關稅的不確定性持續，客戶將選擇其他供應商。

在越南經營三家蠟燭和家用香水公司的老闆陳廣指出，公司大約90%的客戶都在美國。在關稅政策後的幾週時間裡，一直沒有收到任何新的訂單，這令人不安。

更糟的是，近日部分客戶開始取消訂單，其他客戶也推遲了新的訂單。陳廣表示，如果關稅存在不確定性，客戶可能會改變供應鏈，因為這些美國客戶認為，為什麼他們要再等90天，如果等到最後結果是不好的呢。

越南服裝製造商Thanh Cong董事長董先生指出，他的公司在越南五個地方擁有工廠，有6000名工人為New Balance、阿迪達斯等品牌服飾生產。

董先生稱，現今美國的客戶已開始要求降低價格，這對利潤率低的公司來說，是一個巨大的壓力。因此，在這種情況下，工廠必須降低一半，那麼美國的大買家也必須降低利潤，但最終美國的消費者將不得不接受關稅買單，為服裝支付更多費用。

董先生也是越南紡織服裝協會的副會長。他表示，對越南大多數工廠來說，最終關稅將遠高於20%，屆時他們將面臨崩潰的臨界點。

越南業內人士直言，儘管越南的情況看起來很糟糕，但如果中國受到美國關稅的嚴重打擊。中國的損失可能是越南的收穫。但回到現實是，如果越南的關稅不能降至46%以下，對於數千家生產產品運往美國的越南公司來說，這將是一個清算的時刻。

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