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今年第3檔ETF下市 00925上市不到2年就申請清算

2025/04/08 16:42

新光投信發行的「新光標普電動車ETF」（00925）將下市，已向金管會申請清算。股市配圖。（資料照）新光投信發行的「新光標普電動車ETF」（00925）將下市，已向金管會申請清算。股市配圖。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕今年又一檔ETF下市！由新光投信發行的「新光標普電動車ETF」（00925），今天（8日）表示因為連續30個營業日平均規模低於1億元，已觸及下市門檻，公司將依相關規定向金管會提出終止契約之申請。

新光投信今天發布公告，指該公司經理之「新光標普電動車ETF」淨資產價值已達終止證券投資信託契約標準，該基金淨資產價值在最近30個營業日平均值低於新臺幣1億元，已達終止證券投資信託契約標準，公司將依該基金證券投資信託契約第25條第1項第5款規定，向金管會提出終止該基金證券投資信託契約之申請，俟金管會核准後，將辦理後續基金終止上市及清算程序。

這是繼「富邦中國投等債ETF」（00784B）、「復華次順位金融債ETF」（00790B）下市之後，今年第3檔因為規模過小、投資人反應冷淡而申請清算的ETF。根據台灣集中保管結算所（TDCC）統計，目前00784B受益人僅剩62人、00790B剩38人、00925受益人則剩586人。

00925今日以每股14.84元作收，漲0.72元，漲幅5.1%，成交量318張，淨值報14.91元。據悉，00925自2023年4月18日掛牌上市，發行價每股15元，當時規模曾高達5.16億元，但現在基金規模已縮水至9735萬元。根據現行ETF發行規定，最近30日營業日平均規模低於終止門檻就要下市，股票ETF為1億元，債券ETF為2億元。

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