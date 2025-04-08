近70國等著跟川普協商 星國總理曝「這類關稅」沒得談

美國總統川普表示，他並未考慮暫停對數十個國家實施全面額外關稅的計劃，不過他同時暗示，可能願意進行一些談判。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普表示，儘管貿易夥伴國急於避免徵收關稅，但他並未考慮暫停對數十個國家實施全面額外關稅的計劃，不過他同時暗示，可能願意進行一些談判。

美國財政部長貝森特週一接受美國福斯新聞採訪時表示，與其他國家的關稅談判可能會持續到六月。他說，包括日本在內的「可能有近70個」國家已就關稅談判與白宮取得聯繫。

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新加坡總理黃循財週二（8日）對此質疑表示，川普實施的10%普遍關稅稅率似乎不會開放談判。

黃循財在國會會議上表達了對美國決定的失望，不過也強調了兩國之間深厚且長期的友誼關係。他表示，這類行動通常不會針對朋友採取，顯示關稅實施的意外性質。儘管如此，他保證新加坡沒有計劃對美國的舉措實施報復性關稅。

川普4月7日在橢圓形辦公室會見以色列總理內坦亞胡時表示，關稅對他的經濟議程「非常重要」，而且總體上會一直如此。 同時為「與每個國家達成公平和良好的協議」敞開大門。

川普補充說：「可以有永久性關稅，也可以進行談判，因為除了關稅之外，我們還需要其他東西。」

在川普發表上述言論之前，總統及其高級官員對美國政府與貿易夥伴談判的意願發出矛盾的信息，美國已對所有國家徵收10%的關稅，並將於4月9日起徵收針對性的進口稅。這種不確定性加劇了全球市場的動盪，並讓對川普做法感到失望的外國領導人紛紛與美國尋求達成協議。

另，外媒報導，美國財政部長貝森特在社群上表示，川普已指示他與日本展開談判。

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