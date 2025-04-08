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英業達AI出貨助攻3月 首季營收創同期高點

2025/04/08 15:53

英業達受惠於旗下AI伺服器出貨助攻，3月營收595.22億元，月增15.2%、年增19.7%，創下歷史同期新高。（資料照）英業達受惠於旗下AI伺服器出貨助攻，3月營收595.22億元，月增15.2%、年增19.7%，創下歷史同期新高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕英業達（2356）受惠於旗下AI伺服器出貨助攻，3月營收595.22億元，月增15.2%、年增19.7%，創下歷史同期新高，今年首季營收累計為1570.34億元，季減20.62%、年增20.33%，也寫歷史同期新猷。

英業達3月筆電出貨190萬台，月增18.75%、年增11.76%，首季出貨量累計為500萬台，季減7.4%、年增11.11%，主要受惠於季底效應以及客戶對於美國關稅的預期心理，進一步推升淡季出貨表現呈現年對年成長。

英業達持續配合客戶選擇最佳產能組合，因應美國總統川普宣布的對等關稅，暫時維持依循《美墨加協定（USMCA）》從墨西哥出貨的模式，向美系客戶交付AI伺服器，後續也不排除在墨西哥進一步擴大筆記型電腦的製造組裝線，以減緩東南亞廠區受到的衝擊。

此外，英業達位於越南、馬來西亞的穿戴裝置生產線，後續預估以交付非美系客戶為主，由於此類產品的供應鏈較不易找到具有規模經濟效益的生產地點，後續仍須關注各國與美方之間的貿易談判結果，以及美國關稅的確切實施走向，才能讓下半年展望進一步明朗化。

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