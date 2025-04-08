美對等關稅嚴重衝擊我螺絲扣件業 經濟部下週與業者座談

美國對台祭出課徵32%對等關稅，北高雄螺絲扣件業面臨嚴重衝擊。（記者蘇福男攝）

〔記者蘇福男／高雄報導〕美國對台祭出課徵32%對等關稅，北高雄螺絲扣件業面臨嚴重衝擊，立委邱志偉表示，螺絲公會正在彙整會員意見，他已要求經濟部持續瞭解產業動態，經濟部預計下週與業者座談，協助扣件業因應美國關稅衝擊。

我國扣件去年出口額約1243億元，其中，美國便占44%（550億），美國是台灣也是高雄螺絲扣件業的重要市場。（記者蘇福男攝）

邱志偉指出，我國扣件去年出口額約1243億元，其中，美國便占44%（550億），幾乎是其他歐亞國家占比的總和，高雄螺絲扣件業又占其中的95%（523億），美國是台灣也是高雄螺絲扣件業的重要市場。

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邱志偉說，美擬對台課徵32%對等關稅，相較主要競爭生產國中國54%（美國擬再加徵50%，達104%）、越南46%還是比較低，但中越生產成本低，一直在價格上具有競爭優勢，加上關稅效應後衝擊仍需觀察，尤其越南政府又祭出零關稅措施與美方協調，萬一談成，恐怕會出現轉單效應，我政府要加速因應。

邱志偉表示，川普的貿易政策常態變動，產業面對的是更加不確定的挑戰及佈局風險，政府須採取多元策略提前因應，持續與美方溝通，爭取降低稅率或限縮課稅範圍，相關部會也必須與產業建立即時溝通管道。

邱志偉表示，短期內中央已針對工業出口提出700億元規模的六大面向、14項措施方案，在對等關稅未降至相對具競爭力水準前，他認為中央對於產業的支持方案必須持續，且因應業別進行調整。

中長期而言，則是協助產業分散市場風險，拓展歐盟及其他市場，最重要的是，盡快提出產業轉型升級2.0計畫，提升產品附加價值，讓傳統產業從紅海市場轉往藍海市場，維持長遠競爭力。

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