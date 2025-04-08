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兆豐金新總座張傳章今上任 股價逆勢大漲

2025/04/08 12:58

兆豐金新總座張傳章今上任，股價逆勢大漲（資料照）兆豐金新總座張傳章今上任，股價逆勢大漲（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕兆豐金（2886）昨（7）日公告董事異動，表示因財政部改派，將由金管會前副主委、證基會董事長張傳章擔任董事，張傳章今日下午將正式接任兆豐金總經理。昨日全數跌停的金控股今日多數股價仍然走跌，唯獨兆豐金及部分公股金控逆勢強漲，兆豐金早盤最高大漲8.7%。

兆豐金去年稅後淨利347.66億元、年增5%，EPS2.35元，獲利表現亮眼，但股民最關心的股利怎麼發，至今尚未公布，兆豐金本月22日將召開例行董事會，當日才會通過股利政策。

清明連假過後，公股高層人士正式啟動交接。兆豐金控、兆豐票券今日下午將召開臨時董事會，原任總經理蕭玉美將接任兆豐票券董事長，金控總經理職務，則由金管會前副主委張傳章接任。

昨日台股血崩重跌重挫2065點，今日開盤後持續下跌，早盤一度大跌逾900點，台積電更一度跌破800元。昨日也無法倖免於跌停的金控股，兆豐金卻在今日開高走高，盤中股價最高漲至38.65元，大漲3.1元、漲幅8.7%，截至12:30分，股價暫報37.25元，上漲 1.7元、漲幅4.78%，成交量逾3.8萬張。

除了兆豐金大漲外，同為公股金控的華南金（2880）、第一金（2892）、合庫金（5880）今日股價也逆勢強漲，均開高走高。

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