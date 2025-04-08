焦點股》新產：高殖利率護體 股價飆漲

新產在高殖利率護體，今股股價飆漲（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕清明連假後台股連2日重挫，科技股仍是重災區，但受川普對等關稅政策影響較輕的產險業，昨日股價在下跌後殖利率再度拉高，特別是今年每股預計配發現金股利7.15元的保險股王新產（2850）今日股價開高走高，早盤股價衝上108元、漲幅近7%，現金殖利率也近7%，至上午11時25分，股價暫報105元，上漲4元、3.96％，成交量約1千張。

不僅新產股價逆勢上揚，今年每股將配發現金股利2.1元的第一保（2852） ，昨日跌停股價自30.3元下殺至27.3元後，殖利率也進一步拉高至7.7%，今日也吸引買盤進駐，開盤後2小時就衝出較昨日逾3倍的大量，至11時25分股價暫報27.45元．小漲0.15元。

請繼續往下閱讀...

今年每股預計配發現金股利1.9元的中再保（2851），昨日跌停後現金股息殖利率回升至7.7％，今日同樣吸引買盤進駐，激勵股價小漲，早盤成交量較昨日翻倍，至上午11時25分，股價暫報24.95元、漲0.2元。

至於今年每股擬配發現金股利1.5元的旺旺保（2816）及股利政策尚未公告的台產（2832），繼昨日跌停後，今日仍未能止跌，旺旺保盤中跌幅更逾3%，至11時25分股價暫報27元、下跌0.9元；台產股價則在平盤上下震盪，至11時25分股價暫報31.75元，小跌0.05元、跌幅0.16%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法