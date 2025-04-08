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焦點股》穎崴：營收亮眼 股價續跌停

2025/04/08 11:40

穎崴雖然營收亮眼，但股價續跌停（資料照）穎崴雖然營收亮眼，但股價續跌停（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕測試介面廠商穎崴（6515）第1季淡季不淡，營收繳出單季歷史新高，但股價不敵關稅的利空衝擊，今續跌停至782元，重挫86元，截至11點，成交量近200張，跌停委賣量超過800張。同業旺矽（6223）、雍智科技（6683）也慘跌停，分別跌至549元、279元。

穎崴昨公告3月營收7.22億元，月減20.44%、年增83.67%，創單月次高；第1季營收 22.97億元，季增49.25%、年增114%，刷單季新高；穎崴表示，AI及GPU（繪圖處理器）應用持續出貨，帶動全產品線出貨量增加。

穎崴看好AI、HPC（高速運算）及相應而生的AI ASIC（客製化晶片）市場，公司的AI、HPC應用產品如HyperSocket、Coaxial Socket、HEATCon Titan，有信心將成為全球AI應用最佳的解決方案之一。

展望未來，穎崴認為，AI持續推升高階邏輯製程晶片需求，同時，消費電子、車用與工控領域可望出現零星庫存回補動能，整體需求將帶動穎崴後段測試包括 FT、SLT及老化測試產品線，特別看好老化測試產品線。

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