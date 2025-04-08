焦點股》鴻海：連2綠 郭台銘持股市值蒸發496億

鴻海遭受美國總統川普對等關稅波及，今日盤中股價繼續亮起綠燈。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）遭受美國總統川普對等關稅波及，今日盤中股價繼續亮起綠燈，截至上午10時44分暫報跌停價125元，且爆出超過27.28萬張天量成交，單一最大股東郭台銘手中持股兩天合計蒸發496億5265萬7763元。

根據鴻海公開資料，郭台銘持有17億4219萬8518股，持股比例12.57%，由於鴻海股價至今日盤中為止，2天內在賣壓鎖盤之下跌掉28.5元，郭台銘持股順勢蒸發496.52億元，此外，新制勞工退休基金持有的2億8524萬7272股，同一時間市值縮水81.29億元。

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鴻海最大客戶蘋果的代表性產品iPhone，佔蘋果約5成營收，由於過去的製造產線過度集中中國，引發投資人對關稅影響的擔憂，市場傳出蘋果今年將在印度生產約2500萬支iPhone，鴻海日前也藉由印度子公司砸下3225.8萬美元（約新台幣10.64億元）向蘋果採購生產設備，強化印度製造。

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