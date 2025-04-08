晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》鴻海：連2綠 郭台銘持股市值蒸發496億

2025/04/08 11:10

鴻海遭受美國總統川普對等關稅波及，今日盤中股價繼續亮起綠燈。（資料照）鴻海遭受美國總統川普對等關稅波及，今日盤中股價繼續亮起綠燈。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）遭受美國總統川普對等關稅波及，今日盤中股價繼續亮起綠燈，截至上午10時44分暫報跌停價125元，且爆出超過27.28萬張天量成交，單一最大股東郭台銘手中持股兩天合計蒸發496億5265萬7763元。

根據鴻海公開資料，郭台銘持有17億4219萬8518股，持股比例12.57%，由於鴻海股價至今日盤中為止，2天內在賣壓鎖盤之下跌掉28.5元，郭台銘持股順勢蒸發496.52億元，此外，新制勞工退休基金持有的2億8524萬7272股，同一時間市值縮水81.29億元。

鴻海最大客戶蘋果的代表性產品iPhone，佔蘋果約5成營收，由於過去的製造產線過度集中中國，引發投資人對關稅影響的擔憂，市場傳出蘋果今年將在印度生產約2500萬支iPhone，鴻海日前也藉由印度子公司砸下3225.8萬美元（約新台幣10.64億元）向蘋果採購生產設備，強化印度製造。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財