黃金下殺慘跌！失守3000美元

黃金價格週一（7日）下跌逾2%。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格週一（7日）下跌逾2%，美國關稅挑起全球經濟衰退疑慮之際，投資人轉向美元避險，讓黃金蒙受壓力，不過分析師仍看多黃金，理由是經濟情勢動盪。

紐約黃金期貨下跌2%至每盎司2973.60美元；黃金現貨價下跌2.4%至每盎司2963.19美元，盤中曾跌到2955.89美元。

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Tradu.com資深市場分析師Nikos Tzabouras說：「黃金下跌，因為在市場動盪之際，投資人轉向現金和瑞士法郎、日元等安全避險資產，這引發金價陷入更身修正的風險。」

美元回升，脫離上週觸及的6個月低點。當美元升值，黃金對持有外幣的買家來說就變昂貴了。

道明證券（TD Securities）大宗商品策略主管梅萊克（Bart Melek）說：「黃金市場將出現很多壓力，因為流動性問題和投機者的保證金追繳問題。」

美國總統川普警告，若中國不取消報復性關稅，將對中國加徵50%關稅。同時，白宮表示，宣稱川普政府正在考慮對所有國家暫緩關稅90天的報導，是假消息。

根據利率期貨市場的押注，到12月底前，聯準會（Fed）可能降息120個基點，而5月降息的機率約37%。

黃金是政治和金融不確定時期的安全投資，上週四曾漲到每盎司3167.57美元的歷史紀錄高價，主要由地緣政治不確定性和央行強勁的買盤帶動。

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