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市場最慘時賣股損失多慘重？小摩以實際數據給答案

2025/04/08 15:08

小摩統計數據顯示，過去20年中，表現最好的10個日子，有7個發生在市場最差的10個日子發生2週內。（路透）小摩統計數據顯示，過去20年中，表現最好的10個日子，有7個發生在市場最差的10個日子發生2週內。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股在經上週連2天洗血，週一（7日）出現劇烈波動，對許多投資者來說，退出可能比經歷這些起起落落更有吸引力，然而，在市場最糟糕時賣股，可能會錯失上漲機會。

小摩統計數據顯示，過去20年中，表現最好的10個日子，有7個發生在市場最差的10個日子發生2週內，若投資人從2005年開始投資標普500指數1萬美元，都不出場，20年後，資金將增至7萬1750美元，反而若錯過了，那麼投資價值將降到3萬2871美元（約新台幣108.47萬元），足足損失了3萬8879美元（約新台幣128.3萬元）。

CNBC報導，摩根大通資產管理公司全球市場策略師曼利表示，當市場出現嚴重拋售時，通常會出現強勁反彈。

曼利指出，考慮到此次拋售的性質，無論何時出現反彈，其集中性和強勁性的可能性都會更高。

根據小摩的研究過去20年的數據顯示，市場最好的日子往往緊跟著最糟糕的日子。

數據顯示，在市場表現最好的10個日子中，有7個發生在表現最差的10個日子發生2週內。例如，2020年3月12日，即新冠疫情爆發之時，市場經歷了1年中表現第2個糟糕的1天，隔天市場迎來了當年第2好的1天。

摩根大通的研究顯示，堅持到底的投資人，長期來看會獲得更好的回報。

如果投資者在2005年1月3日，投資標普500指數1萬美元（約新台幣33萬元），投入這筆資金，並且直到去年底都不動用這筆錢，那麼資產將增加到7萬1750美元（約新台幣236.77萬元），年化回報率為10.4%。

然而，如果同1位投資者出售了所持股票，如果他們錯過10個最佳市場日，他們的投資組合價值將從7萬1750美元（如果他們一直投資到 2024 年底）降至3萬2871美元，回報率為6.1%。

投資人進出市場的次數越多，他們損失的潛在上漲空間就越大，小摩統計，如果他們錯過了2005年至2025年期間市場最好的60天，他們的回報將是-3.7%，資產只剩4712美元（約新台幣15.54萬元），遠低於最初投資1萬美元。

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