晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

育嬰假新制明年上路！30天「彈性假」怎請才有錢？3種情境一次看懂

2025/09/05 13:30

行政院昨（4）日宣布，自明年1月1日起，育有3歲以下小孩的勞工，可以在現有的2年育嬰留職停薪期間，選擇30日「以日為單位」提出申請（勞動部提供）行政院昨（4）日宣布，自明年1月1日起，育有3歲以下小孩的勞工，可以在現有的2年育嬰留職停薪期間，選擇30日「以日為單位」提出申請（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕行政院昨（4）日宣布，自明年1月1日起，育有3歲以下小孩的勞工，可以在現有的2年育嬰留職停薪期間，選擇30日「以日為單位」提出申請，父母合計可以請60日，讓育嬰留職停薪申請更有彈性，但這30日有沒有薪資補貼？勞動部說明，有薪資補貼的期間僅限6個月，關鍵在於父母6個月的補貼領完沒？如果沒有領完，就可有薪資補貼。

勞動部官員指出，根據現行規定，在子女滿3歲前，爸爸和媽媽只要符合就業保險年資合計滿1年（不限同一投保單位），就可向投保單位辦理育嬰留職停薪，育嬰留職停薪期間最長有2年，最短可以至少申請30日，有2次的機會，也可一次申請6個月（4次）。在明年增加30天「彈性假」後，這些假有沒有補助？能不能請？依據每個父母的請假規劃而有不同。

情境一：

Ａ媽媽在坐完月子後，接著請育嬰留職停薪，因為每人可領取6個月的8成薪資補貼，就如同前半年還有投保薪資的8成收入，但Ａ媽媽考量家庭經濟狀況，決定在６個月的補貼領完後，立即重回職場，因還有1年半的育嬰留職停薪未申請，未來小孩突然生病，可以動用30日的「以日為單位」育嬰留職停薪，但不會再有薪資補貼。

情境二：

Ｂ媽媽在小孩出生後，一口氣申請2年的育嬰留職停薪，待小孩滿2歲可送至「幼幼班」才回到職場，但之後小孩若突然生病，因為新制「以日為單位」的育嬰留職停薪，限制在「2年育嬰留停的其中30日」，她的2年育嬰留職停薪額度已經用罄，只能以家庭照顧假、事假、特休等其他方式請假。

情境三：

Ｃ媽媽希望在照顧小孩的同時兼顧工作，因此並未在生完孩子後立即申請育嬰留職停薪，日後若因小孩需要打預防針、回診，或是因疾病等因素請假，在小孩3歲前，Ｃ媽媽有30次的額度，可「以日為單位」申請育嬰留職停薪，但無論是一次請1天、3天或7天，總天數不能超過30天。因Ｃ媽媽尚未領取6個月的8成薪資補貼，這些請假期間，均有額外的薪資補助。

勞動部官員提醒，上述3個案例，都只提到「媽媽」的部分，但在小孩3歲前，小孩的「爸爸」也享有同樣的育嬰留職停薪申請、補助權利，因此，建議新手爸媽在小孩出生後，妥善規劃、搭配，讓爸爸和媽媽同時兼顧家庭照顧與工作，共同承擔育兒角色。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財