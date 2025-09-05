育嬰假新制明年上路！30天「彈性假」怎請才有錢？3種情境一次看懂

行政院昨（4）日宣布，自明年1月1日起，育有3歲以下小孩的勞工，可以在現有的2年育嬰留職停薪期間，選擇30日「以日為單位」提出申請（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕行政院昨（4）日宣布，自明年1月1日起，育有3歲以下小孩的勞工，可以在現有的2年育嬰留職停薪期間，選擇30日「以日為單位」提出申請，父母合計可以請60日，讓育嬰留職停薪申請更有彈性，但這30日有沒有薪資補貼？勞動部說明，有薪資補貼的期間僅限6個月，關鍵在於父母6個月的補貼領完沒？如果沒有領完，就可有薪資補貼。

勞動部官員指出，根據現行規定，在子女滿3歲前，爸爸和媽媽只要符合就業保險年資合計滿1年（不限同一投保單位），就可向投保單位辦理育嬰留職停薪，育嬰留職停薪期間最長有2年，最短可以至少申請30日，有2次的機會，也可一次申請6個月（4次）。在明年增加30天「彈性假」後，這些假有沒有補助？能不能請？依據每個父母的請假規劃而有不同。

情境一：

Ａ媽媽在坐完月子後，接著請育嬰留職停薪，因為每人可領取6個月的8成薪資補貼，就如同前半年還有投保薪資的8成收入，但Ａ媽媽考量家庭經濟狀況，決定在６個月的補貼領完後，立即重回職場，因還有1年半的育嬰留職停薪未申請，未來小孩突然生病，可以動用30日的「以日為單位」育嬰留職停薪，但不會再有薪資補貼。

情境二：

Ｂ媽媽在小孩出生後，一口氣申請2年的育嬰留職停薪，待小孩滿2歲可送至「幼幼班」才回到職場，但之後小孩若突然生病，因為新制「以日為單位」的育嬰留職停薪，限制在「2年育嬰留停的其中30日」，她的2年育嬰留職停薪額度已經用罄，只能以家庭照顧假、事假、特休等其他方式請假。

情境三：

Ｃ媽媽希望在照顧小孩的同時兼顧工作，因此並未在生完孩子後立即申請育嬰留職停薪，日後若因小孩需要打預防針、回診，或是因疾病等因素請假，在小孩3歲前，Ｃ媽媽有30次的額度，可「以日為單位」申請育嬰留職停薪，但無論是一次請1天、3天或7天，總天數不能超過30天。因Ｃ媽媽尚未領取6個月的8成薪資補貼，這些請假期間，均有額外的薪資補助。

勞動部官員提醒，上述3個案例，都只提到「媽媽」的部分，但在小孩3歲前，小孩的「爸爸」也享有同樣的育嬰留職停薪申請、補助權利，因此，建議新手爸媽在小孩出生後，妥善規劃、搭配，讓爸爸和媽媽同時兼顧家庭照顧與工作，共同承擔育兒角色。

