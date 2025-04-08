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川普怒了！嗆中國今若不撤34％報復「關稅再加50％」

2025/04/08 06:00

川普7日怒批，如果中國不在8日前撤回34％的新增關稅，美國9日起將對中國加徵50％的額外關稅。圖為川普和習近平。（法新社檔案照）川普7日怒批，如果中國不在8日前撤回34％的新增關稅，美國9日起將對中國加徵50％的額外關稅。圖為川普和習近平。（法新社檔案照）

首次上稿 04-07 23:59
更新時間 04-08 06:00

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〔國際新聞中心／綜合報導〕針對中國宣布對美國進口商品加徵34％報復性關稅，美國總統川普7日怒批，中國忽視他提出「切勿報復」的警告，如果中國不在8日前撤回這34％的新增關稅，美國將自9日起對中國加徵50％的額外關稅。如果生效，美國對中國進口產品的關稅稅率將達104%。

美國上週宣布對中國銷美商品加徵34％對等關稅，遭中國外交部指控「經濟霸凌」，並隨後也宣布對美國進口商品加徵34％關稅。

川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文直指，「中國昨天對美國祭出34％的報復性關稅，這是在他們已經創下紀錄的關稅、非貨幣性壁壘、對企業的非法補貼，以及長期操縱匯率的基礎上追加的。」

川普說：「雖然我已經警告：任何國家若對美國進行報復，對我們加徵額外關稅，超過他們已經長期濫用的不公平貿易行為，美國都會立刻祭出新的、更高的關稅，遠超初始設定的水準。」

「因此，如果中國不在明天之前撤回這34％的新增關稅，美國將自4月9日起對中國加徵50％的額外關稅。」

此外，川普還揚言，「所有中國方面所要求與我們進行的會談將全面中止！而我們將立即啟動與其他國家進行會談的安排，這些國家也已提出會談請求。」

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