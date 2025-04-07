川普揚言要對中國再加徵50％關稅 宣布終止雙邊貿易談判

中國對美國徵收34%關稅反制，激怒川普。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國被美國課徵34%的對等關稅後，中國宣布對美國商品課徵同等關稅反制，激怒川普。川普週一（7日）表示，如果中國不撤銷對美國的報復性關稅，週三（9日）開始對中國加徵 50% 的額外關稅，中方所要求的會談也將全面終止。

美國總統川普2日宣布對中國加徵34%對等關稅，中國隨即祭出報復措施，宣布對美國所有商品徵收34%，還遭川普嘲諷「中國打錯牌，他們驚慌失措，這件事他們承受不起」。

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川普週一再度指出，如果中國不撤銷對美國的報復性關稅，週三（9日）開始對中國加徵 50% 的額外關稅。

川普在社群媒體直言，「如果中國不在明天，即 2025 年 4 月 8 日之前，撤銷其長期貿易違規行為基礎上增加的 34% 關稅，美國將對中國徵收額外關稅」。

川普說，北京提出的會談請求將全部終止，接下來美方將開始與其他已提出會談要求的國家，展開新一輪貿易協商。

一位白宮官員向《CNBC》證實，如果川普的最新威脅生效，美國對中國產品課徵的關稅稅率將達到 104%。

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