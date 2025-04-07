台股重挫、0050淨申購31.8億元。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕清明連假後今（7）日台股補跌賣壓大爆發，台灣50指數成分股全面跌停，市值型ETF也同步崩跌，大盤成交僅1472億元；法人表示，ETF交易集中於債券ETF與元大台灣50（0050）、元大高股息（0056），而投資人則反向操作，0050淨申購31.8億元、0056也有5.5億元。

統計4月7日ETF交易狀況，成交量前三名均為債券ETF，0050、0056分列股票型ETF前二。法人指出，在上市945檔跌停下，ETF無法透過分散持股降低衝擊，0050、0056罕見出現同日跌停，但從申購狀況觀察，仍有買盤逆勢進場，0050、0056淨申購分別有31.8億、5.5億元。

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法人分析，對等關稅勢對台股成長造成影響，但也可望再次驅動全球供應鏈重組，指標權值股深度嵌入美國品牌產品，具有達成「美國製造、去中化、全球製造」三面向布局能力，突顯長期戰略投資價值。

面對個股股齊跌、指數大幅修正顯著，可簡單透過0050低檔布局，過去種種利空事件已顯示，大型龍頭企業營運韌性將支持股價恢復力。

法人建議，近期市場受關稅影響陷入極度恐慌，且美國經濟政策不確定指數已超過至2020年時高點，恐慌情緒蔓延，建議投資人做好資金規劃，待不確定性降低之際伺機進場，透過市值型ETF參與反彈。

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