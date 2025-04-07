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台南鳳梨上架新加坡超市 黃偉哲推多種吃法

2025/04/07 17:14

台南市長黃偉哲（正中）今天前往新加坡行銷台南鳳梨，宣布台南鳳梨成功上架新加坡大型連鎖超市。（台南市政府提供）台南市長黃偉哲（正中）今天前往新加坡行銷台南鳳梨，宣布台南鳳梨成功上架新加坡大型連鎖超市。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕2025新加坡國際食品展明（8）日登場，台南市長黃偉哲率領市府團隊，搶先於今天前往新加坡行銷台南鳳梨，同時宣布台南鳳梨成功上架新加坡大型連鎖超市。

活動開場由啦啦隊端出鳳梨沙拉、鳳梨炒飯、鳳梨甜點及鳳梨現榨果汁等鳳梨相關食品，預告台南金鑽鳳梨將於4月中下旬，在新加坡大型連鎖超市10多家門市上架，並將舉辦多場試吃活動。

2025新加坡國際食品展明（8）日登場，台南市端出鳳梨沙拉、鳳梨炒飯、鳳梨甜點及現榨果汁等多道鳳梨美食。（台南市政府提供）2025新加坡國際食品展明（8）日登場，台南市端出鳳梨沙拉、鳳梨炒飯、鳳梨甜點及現榨果汁等多道鳳梨美食。（台南市政府提供）

黃偉哲表示，此次端出鳳梨相關食品，在造型、口感或甜度上，相信讓在場新加坡媒體及通路商感受到「台南甜」，也讓大家認識台南鳳梨除了能當水果吃，還能入菜。此次上架新加坡的台南金鑽鳳梨擁有優質產銷履歷，採安全種植與產地直送，要讓新加坡消費者吃到最鮮的台南鳳梨。

南市農業局長李芳林表示，相較於新加坡常見的MD2品種鳳梨，台南金鑽鳳梨質地細緻、纖維感少、甜美多汁，連鳳梨芯都柔軟好吃，預計4月中下旬推出後，緊接著也將推出台南芒果鳳梨；期望透過與連鎖超市合作，提升台南農產品在新加坡的能見度與銷售量，為農民創造更多收益。

台南市長黃偉哲（左1）前往新加坡行銷台南鳳梨，駐新加坡代表處公使吳文齡（左2）也大讚台南鳳梨的好滋味。（台南市政府提供）台南市長黃偉哲（左1）前往新加坡行銷台南鳳梨，駐新加坡代表處公使吳文齡（左2）也大讚台南鳳梨的好滋味。（台南市政府提供）

駐新加坡代表處公使吳文齡表示，台南鳳梨可以說是台灣之光，鳳梨需要酸性土壤、日照充足、排水良好，加上台灣農民的知識與經驗，用辛苦汗水才能換來這麼甜美的水果；新加坡稱鳳梨為「旺來」，而台南鳳梨就是台灣土地給大家的祝福，能成功行銷到新加坡市場，感到非常榮幸。

新加坡連鎖超市總監表示，相信新加坡的消費者一定會喜歡，新加坡人時常到台灣旅遊，也很喜歡台灣水果，希望將來能進口更多的台灣水果，在不久的將來就能在新加坡吃到各種台灣水果。

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