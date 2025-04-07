台股創史上最慘！這檔股票竟成「抗跌王」

受到川普對等關稅引爆全球股市雪崩，台股今日開盤隨即跌破2萬點一片慘綠。（記者田裕華攝）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普揮關稅大刀重創全球股市，台股今天（7日）血流成河，創下史上最大跌點與跌幅。不過粉專「台灣迷因」發現，在包括權值王台積電在內有大批上市櫃公司跌停的股災當中，殯葬業龍頭「龍巖」竟然成了「台股抗跌王」，引發鄉民熱烈討論！

川普關稅重拳讓全球金融市場持續籠罩在陰影下，台股展開連假補跌，今日一片綠油油，身為權值王的台積電開盤直接摜殺跌停，暴跌94元，創史上之最。台股今天終場重挫2065.87點，收在19232.35點，跌幅9.7%，創史上最大跌點與跌幅。集中市場有936家上市個股跌停、上櫃股766家跌停，合計高達1702家跌停，亦創史上最多。

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不過在這波創紀錄的股災當中，殯葬股「龍巖」硬是從谷底攀升，盤中只跌3.6元，最終收73.4元。粉專「台灣迷因」今下午PO出知名韓漫《我獨自升級》中眾人跪拜巨大神像的迷因圖，台灣迷因特意在神像身上放上龍巖的LOGO，在地上跪拜的包括台積電、聯電、鴻海、聯發科、大立光、陽明海運、長榮海運、裕隆、廣達、王品、聯詠等今天全部都跌停的公司，笑稱「2025/4/7股災，台股抗跌王就是龍巖！最後還拉尾盤，台灣人太狠了！」

該貼文曝光後吸引數千名網友關注，不少股民紛紛苦笑，「龍巖：我獨自升天」、「川普關稅燒不到陰間」、「大盤這樣要死人了，他不漲誰漲，果然是做喪葬的」、「真的要用上棺材本了」、「這好地獄喔」、「天臺概念股名不虛傳」、「連經濟學的終點都是玄學」、「最後的拉尾盤我覺得事有蹊蹺」、「大家突然意識到跳樓率提升的潛力？」

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