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美對台課32％關稅 伸仁紡織董事長曝恐放無薪假、大幅縮編

2025/04/07 16:43

伸仁紡織董事長白璨榮。（資料照）伸仁紡織董事長白璨榮。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普近日宣布對全球180多個國家施行「對等關稅」政策，其中台灣被課徵32％關稅，受到的衝擊相當嚴重，尤其是傳統產業。位於彰化伸港鄉的紡織業龍頭大廠「伸仁紡織」，董事長白璨榮今天慨歎，美國的新關稅政策將重創公司，目前在考慮讓員工放無薪假、縮編等事宜。

綜合媒體報導，白璨榮表示，因為中國原物料價格較低，不少客戶都將訂單轉往中國，伸仁紡織近年已經因為客戶流失超過七成在苦撐，而今美國宣布新關稅不僅讓人措手不及，對他們來說更是「最後一擊」，在龐大成本壓力下只能放棄，公司將做最壞打算，之後可能不得不放無薪假。

他慨歎，公司內部原本已規劃未來5年只要能將損失降到最低，就會努力撐下去，但32％關稅實在太艱困，大幅縮減部門和人力整併也是不得已的做法。白璨榮還指出，台灣很多產品都會銷往美國，如果出口到美國的商品都被課徵32％關稅，恐導致退貨潮，屆時還會產生額外的運輸成本，不管是生產還是與客戶的應對都將面臨挑戰。

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