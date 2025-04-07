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晶片躲過川普關稅鐵拳？郭明錤示警：留意半導體股票風險攀升

2025/04/07 16:40

美國總統川普祭出全面關稅，引發全球震盪。（彭博）美國總統川普祭出全面關稅，引發全球震盪。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普日前祭出對等關稅鐵拳，半導體等關鍵產業幸運逃過一劫，暫時被排除在外。但天風國際證券分析師郭明錤要投資人勿掉以輕心，需留意近期半導體股票的風險提升。

郭明錤今（7日）稍早在社交平台X發文指出，對川普政府接下來的半導體關稅政策保守看待，提醒投資人需留意近期半導體股票的風險提升。

郭明錤稱，川普政府堅信，關稅可以促使製造業回流美國，半導體又是製造業回流政策最關鍵項目，不難看出川普政府對課徵半導體關稅的態度。

郭明錤舉美國蘋果公司（Apple）為例，稱蘋果是一個很好的對照案例。蘋果冒著得罪中國政府的風險，從川普第一任就開始積極將供應鏈搬離中國，之前還宣布在美國投資5000億美元，結果還是無法關稅豁免。

郭明錤表示，蘋果做了這麼多，理論上至少不該被一視同仁的接受懲罰。這時候就可以來檢視以下問題，並推論川普政府接下來對半導體關稅的可能態度，分別如下。

1. 非美國的半導體企業，過去數年去中化努力，有沒有大於蘋果？

2. 非美國的半導體企業，在美國的投資，有沒有大於蘋果？

3. 蘋果是美國公司，非美國的半導體企業，與美國政府的關係，有沒有勝過蘋果？

郭明錤稱，以上的問題回答完，可自行判斷川普政府接下來對半導體關稅政策的態度，並強調自己不討論政治跟關稅對錯與否，一切基於事實推論。

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