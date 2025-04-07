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柯富仁：面板業直接課稅可能性不大 關注終端客戶應對

2025/04/07 15:53

友達總經理柯富仁（左）與群創總經理楊柱祥表示，面板直接被課稅可能性不大、 關注終端客戶應對。（記者陳梅英攝）友達總經理柯富仁（左）與群創總經理楊柱祥表示，面板直接被課稅可能性不大、 關注終端客戶應對。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總川普關稅大刀揮舞，台廠戒備，友達在川普對等關稅公布後隔天，即召開緊急應變會議，緊盯市場、關鍵客戶、供應鏈受衝擊情況，友達總經理柯富仁說，面板業直接被課稅可能性不大，關注重點在於客戶面對關稅後的下一步作為。群創初步評估IT衝擊較大、TV影響小，第一季因客戶提前拉貨淡季不淡，第二季則要持續觀察。

群創總經理楊柱祥表示，雖然美國對等關稅宣布4月9日起開始實施，但是目前查詢美國的HS Code尚未更新，因此，目前也只能靜待國對國協商結果，並密切關注客戶的應對。

楊柱祥說，至少要一個月到一季情況才會比較明朗，終端產品漲價趨勢恐怕是難以避免，對面板業衝擊多大？「現在去問客戶也答不出來」。

初步來看，PC衝擊比較直接，原本預期今年會有3-5%成長，現在可能抵銷掉，至於TV因為剛性需求在哪裡，就會去比較有生產面板的國家關稅差，決定未來面板採購是否有策略上改變。

友達總經理柯富仁補充說明，主要電視大廠比如三星、海信TCL在墨西哥都有設廠，相對來看，影響較小。

以面板業來說，柯富仁指出，面板業少有產品直接輸美，通常是在他國製造完成終端產品後，才進入美國，因此被課稅的影響性不高，惟產業上下游關係密切，目前關注的重點在於客戶面對關稅後的下一步作為，這一個月內將密集掌握客戶需求及應對政策，供應鏈需深入結合及動態準備。

友達維持先前法說會評估，以友達而言，全集團受關稅影響的幅度約有2億美金，不過各產業的影響性都不盡相同，顯示面板、消費型產品、車用、垂直場域解決方案等的客戶、市場衝擊也不一樣。

柯富仁指出，友達並未特別偏重美國市場，美國市場的營收比重約12%，友達在全球市場佈局相對分散、均衡，加上併購BHTC後打開歐洲市場，還有墨西哥的生產據點，因此公司可活用全球佈局。

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