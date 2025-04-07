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關稅衝擊下中國急拉攏美企 宣稱「始終為外商提供保護」

2025/04/07 14:44

中國商務部副部長凌激稱，中方「始終為包括美國企業在內的外商公司提供保障」。中國商務部副部長凌激稱，中方「始終為包括美國企業在內的外商公司提供保障」。

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國商務部副部長凌激週日（6日）向電動車大廠特斯拉（Tesla）等美國企業表示，中國始終為包括美國企業在內的外商公司提供保障。

綜合媒體報導，美國總統川普（Donald Trump）2日宣佈對全球各國徵收對等關稅，其中，中國面臨34％的對等關稅，加上先前已公佈的關稅，整體稅率高達54％，川普大範圍的關稅政策也引發近日市場動盪，以及產業的關注。

中國商務部副部長凌激週日主持召開美資企業圓桌會，包括特斯拉、奇異醫療（GE Healthcare）、美敦力（Medtronic）等20多家美資企業皆派代表出席。凌激在圓桌會議上稱，中國將「一如既往」為中包括美企在內的外資提供保障，依法保護外資企業合法權益，強調中國「過去是、現在是、將來也必然是外資理想、安全、有為的投資地點」。

凌激指出，過去幾日，美方以各種藉口對包括中國在內的貿易夥伴施加關稅，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，嚴重侵犯各國正當權益，中國政府對此強烈譴責。凌激也提到，關稅問題的根源在美國，希望美商追根溯源，採取務實行動，共同維護全球產供鏈穩定，促進合作共贏。

作為中國國際貿易談判副代表的凌激相關發言表明，儘管美方升級了關稅戰爭，北京暫時沒有對美企進行懲罰的計劃。

中國國家主席習近平的領導下，北京過去幾年對多個產業進行打壓，並出手調查多家外企，使得不少外商公司卻步紛紛撤離中國，外資對中國投資大幅下降。

隨著中國經濟持續低迷不振，近期則可以看到中方積極向外國企業招手，盼能吸引外資回流。習近平在今年3月底於北京人民大會堂接待包括輝瑞（Pfizer）、賽諾菲（Sanofi）、高通（Qualcomm）等在內的40多家大型跨國公司。北京宣稱，中國開放的大門只會越開越大，利用外資的政策沒有改變也不會改變。

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